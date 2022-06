Fată de 5 ani, legată fedeleș de mama ei și lăsată pe acoperișul casei, în caniculă. De ce a recurs la acest gest

O mamă originară din India și-a legat fiica de cinci ani și a lăsat-o pe acoperiș să ardă în căldura toridă din Delhi. Justificare acesteia era o pedeapsă pentru că nu și-a terminat temele. O înregistrare video arată cum fetița lovește și țipă în timp ce încearcă să se elibereze. În tot acest timp soarele extrem de fierbinte, de 43 de grade, bate asupra ei.

O fetiță de cinci ani lăsată expusă pe acoperiș să ardă în căldura toridă de 43 de grade din Delhi

Un vecin a înregistrat imaginile în nord-estul orașului Delhi, în Khajury Khas, pe 2 iunie, în jurul orei 14.00. Iar după ce clipul a devenit viral pe rețelele de socializare, poliția din Delhi a deschis o anchetă pentru a identifica copilul implicat.

Săptămâna aceasta, ei au confirmat că au „inițiat măsuri adecvate” împotriva mamei fetiței care a fost identificată după prenumele Sapna. Se pare că aceasta a fost arestată de poliție pentru cruzime față de copii, în conformitate cu secțiunea 75 din Legea privind justiția juvenilă. Ancheta este în curs de desfășurare.

Luna iunie este una dintre cele mai fierbinți luni din Delhi. În același timp, este și una dintre cele mai fierbinți perioade ale zilei. Capitala națională se află într-o serie neobișnuit de lungă de valuri de căldură. Temperatura maximă a ajuns până la 46 de grade în unele zone în luna iunie.

„Soția mea s-a enervat și a pedepsit-o”

Presa locală a relatat că mama și-a lăsat fiica pe acoperiș timp de cinci până la șapte minute. Nu se știe încă dacă fata a suferit sau nu arsuri sau răni. Tatăl fetei, Raj Kumar, un croitor, nu se afla în casă în momentul în care a avut loc calvarul.

El a declarat poliției că se dusese să își repare bicicleta. Soția sa era acasă cu fata și cu fratele ei de 11 ani. Raj Kumar a declarat că, după ce a primit un apel de la tatăl său, care a văzut copilul legat pe terasă, s-a grăbit să ajungă acasă:

„Soția mea s-a enervat și a pedepsit-o. Când tatăl meu mi-a spus, am certat-o mult pe soția mea în acea zi, dar a doua zi, o rudă din satul nostru mi-a trimis înregistrarea video. Mi-am certat soția. Ea nu era așa înainte, a devenit așa în ultimii doi-trei ani.”, declară tatăl fetei.

Unchiul fetei, pe nume Sunil, a afirmat că mama copilei, Sapna, „își bate copiii pentru orice problemă măruntă”, cotinuând să declare că „Dacă cineva din familie încearcă să se amestece între timp, ea spune că sunt copiii lor și că doar ea are drepturi asupra lor.”, conform DailyMail.

Cazurile de abuz asupra copiilor în India cresc față de anul precedent

Genul acesta de situații, mai ales în zonele sărace din India, au devenit aproape la ordinea zilei. În comparație cu anul trecut, în Delhi s-a înregistrat o creștere a numărului de abuzuri asupra copiilor.

Datele poliției din Delhi arată că în primele luni ale anului 2022 au fost 990 de cazuri și a arestat peste 1.100 de acuzați. Doar în ianuarie 2022 au fost înregistrate 105 cazuri de abuz asupra copiilor.

Legile privind abuzul sexual asupra copiilor din India au fost adoptate ca parte a politicilor de protecție a copiilor din India. Parlamentul Indiei a adoptat „Legea privind protecția copiilor împotriva infracțiunilor sexuale” în mai 2012.

Ministerul Femeilor și dezvoltării copilului a adoptat un ghid. Normele formulate de guvern în conformitate cu legea au fost, de asemenea, notificate în noiembrie 2012, iar legea a devenit pregătită pentru punerea în aplicare. Au existat multe apeluri pentru legi mai stricte.

India are una dintre cele mai mari populații de copii din lume. Datele recensământului din 2011 arătau că India are o populație de 472 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani.

Protecția copiilor de către stat este garantată cetățenilor indieni printr-o lectură extensivă a articolului 21 din Constituția indiană și, de asemenea, este impusă, având în vedere statutul Indiei de semnatar al Convenției ONU privind drepturile copilului.