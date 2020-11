Fata Andreei Marin are o pasiune nebănuită. Ce îi place să facă în timpul liber

Andreea Marin se mândrește, ori de câte ori are ocazia, cu fiica ei Violeta Bănică. Acum, o frumoasă domnișoară ajunsă la 13 ani, tânăra Violeta începe să-și descopere pasiunile. În același timp are deja un plan de viitor, în ceea ce privește cariera.

Deși ajunsă la 13 ani, Violeta Bănică este deja un copil precoce, elev eminent la o prestigoasă școală, International School of Bucharest. Vorbește fluent câteva limbis trăine, este atrasă ca și mam ei, de științele exacte, și știe ce carieră vrea să urmeze. Într-un interviu recent, printre puținele de altfel despre familie, Andreea Marin a povestit Violeta că-și dorește o carieră în avocatură.

În afară de științele exacte, Violeta Bănică a moștenit și din partea tatălui, Ștefan Bănică jr., câteva talente. Cântă la pian foarte bine, de altfel face și cursuri de pina, pictează și are veleități pentru aranjamentele orgami.

Dar are și o pasiune secretă, mai puțin artistică, și anume îi place să urmărească, dar să și joace fotbal. Peste toate astea Violeta are o relație foarte apropiată cu frații ei vitregi. De altfel a și comentat unul din cele mai emoționante momente, cel în care tatăl ei și fratele mai mare au cântat împreună la Sala Palatului.

”Am primit acest video de ziua mea. Este cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc. Sunt atât de mândră de fratele meu, Radu Ştefan Bănică, şi sunt recunoscătoare că am un asemenea frate. Când am văzut această filmare am început să plâng. Apreciază-i pe cei care te iubesc şi preţuieşte-i pentru totdeauna. Eşti cu adevărat norocos când întâlneşti pe cineva ca el, Radu Ştefan Bănică“, a fost mesajul scris de Violeta Bănică după momentul special al celor doi.