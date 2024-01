Fata Andei Călugăreanu nu mai locuiește în apartamentul lui Gigi Becali. Ce a pățit Ioana Tufaru: „Am stat 8 ani acolo”

La finalul lui 2023, Ioana Tufaru (47 de ani), fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, împreună cu soțul și fiul lor, au fost dați afară din apartamentul pus la dispoziție de Gigi Becali, patronul FCSB-ului, în urmă cu 8 ani. Care a fost motivul?

Ioana Tufaru, fiica actriței Anda Călugăreanu, a fost nevoită să se mute din imobilul pe care Gigi Becali i l-a pus la dispoziție în urmă cu 8 ani. Alături de soțul și copilul lor, cei trei au fost nevoiți să se mute în chirie.

Totul s-a petrecut înainte de sărbătorile de iarnă, atunci când Gigi Becali i-a anunțat că întreaga clădire va fi renovată și că nu vor mai putea locui acolo. După ce au stat 8 ani gratis în apartamentul lui Gigi Becali, aceștia s-au văzut nevoiți să-și strângă lucrurile și să se mute într-un apartament cu chirie.

Cu toate că a fost dată afară din apartament, Ioana Tufaru i-a mulțumit omului de afaceri pentru gestul incredibil făcut în urmă cu ani buni. Acum, Ioana Tufaru și soțul ei plătesc o chirie de 1.200 de lei pe lună.

Ne-am mutat într-un apartament cu 2 camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Și am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1.200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu 2 camere. Suntem un pic mai bine financiar că ni s-au mărit pensiile”, a declarat Ioana Tufaru pentru Ciao.ro.

Pentru că nu are un loc de muncă, fiica regretatei Anda Călugăreanu a precizat că va face economii la mâncare pentru a-și putea plăti utilitățile. Ioana Tufaru încasează lunar o pensie specială, dar nu poate munci, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru.

Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, declara fiica Andei Călugăreanu, în emisiunea „În oglindă”, în urmă cu ceva timp.