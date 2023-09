Clipe dificile pentru Ioana Tufaru. Motivul pentru care vedeta nu și-a putut înscrie fiul la nicio școală: ”Patru m-au refuzat!”

Fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu trece prin momente grele. Se pare că Ioana Tufaru a întâmpinat o serie de dificultăți în momentul în care a vrut să-și înscrie copilul la școală. De ce a fost refuzată de patru școli?

Pentru mulți părinți, începerea școlii este un motiv de bucurie, în schimb pentru Ioana Tufaru nu a fost așa. Fiica Andei Călugăreaanu a fost refuzată de patru școli din mai multe motive. Printre acestea se numără și faptul că locuiește în Militari, iar domiciliul ei este în Sectorul 3. După o serie de refuzuri, actrița a reușit într-un final să-și înscrie copilul la o școală.

M-am dus în prima zi de înscriere, cu toate actele pregătite să-l înscriu la școală. Patru școli m-au refuzat. Mă luase plânsul! Am plecat plângând pentru că nu mai știam ce să fac. Era foarte greu să merg cu copilul din Militari unde stăm în Sectorul 6, până în Titan care este Sectorul 3. Am zis o excepție se poate face. Dacă nu as fi reusit nici aici, m-a fi dus la Inspectoratul Școlar”, a povestit Ioana Tufaru, la Wownews.

Ioana Tufaru are un băiat pe nume Luca. Deși s-a născut prematur, acesta nu a avut nicio problemă de sănătate. Actrița se poate declara o mamă împlinită. De asemenea, aceasta consideră că Luca este cel mai frumos dar de la Dumnezeu care a venit la 39 de ani.

„Sinceră să fiu, când a murit mama eu mi-am întors fața dinspre Dumnezeu, dar datorită părintelui Galeriu am și întors fața către Dumnezeu. Dumnezeu cred că m-a iertat și mi l-a dat pe Luca. Chiar dacă am avut viața pe care am avut-o, Dumnezeu m-a iertat și mi l-a dat pe Luca.Luca este cel mai frumos dar de la Dumnezeu care a venit la 39 de ani. Este un copil tot așa, născut prematur, care nu a avut probleme și nici nu are deloc. Sunt mulți copii care vin pe lume prematuri și sunt intubați, el nu a avut probleme”, a spus ea.