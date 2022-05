Fanii lui Dinamo suplimentează prima pentru jucători. Câți bani vor lua dacă nu retrogradează

Fanii lui Dinamo suplimentează prima pentru jucători. Formația din Ștefan cel Mare se află în fața unei premiere nedorite. „Câinii” riscă să retrogradeze din Liga 1, pentru prima dată în cei 74 de ani de istorie. Singura opțiune de a împiedica acest lucru este ca elevii lui Dusan Uhrin jr. să întoarcă scorul de 0-2 înregistrat la Cluj, contra „șepcilor roșii”, în turul barajului pentru retrogradare/promovare. Pentru asta, jucătorii lui Dinamo au promisă o primă specială care tocmai a fost mărită.

Dușan Uhrin, antrenorul dinamoviștilor, nu debordează de optimism, dar știe că unica șansă e ca elevii săi să încrie măcar de două ori.

„Nu suntem deloc bine, mai ales după eșecul de la Cluj. Nu am luptat acolo, nu înțeleg de ce. Am reglat cât am putut, dar asta e principalul, trebuie să luptăm mai mult, să dăm maximum. Să realizăm toți că trebuie să dăm mai mult, dacă vrem să rămânem în Liga 1. Va trebui să jucăm cu siguranță, dar trebuie să marcăm cel puțin două goluri, a comentat Dusan Uhrin jr.