Dezastru la Dinamo în caz de retrogradare. Câți bani va pierde clubul

Dezastru la Dinamo în caz de retrogradare. După 74 de ani în care nu a coborât niciodată din prima divizie a țării, gruparea din Ștefan cel Mare se află la 90 de minute de o premieră negativă. Dacă nu va întoarce scorul, 0-2, din turul dublei manșe cu U. Cluj, „câinii” vor părăsi pentru prima oară în istoria lor Liga 1. Dinamo va pierde nu doar în plan sportiv, ci se va confrunta și cu o pierdere financiară în condițiile în care clubul este în insolvență.

Dezastru la Dinamo în caz de retrogradare. Dinamo a fost învinsă de U. Cluj cu 0-2, în deplasare, în manșa tur a barajului pentru promovare/retrogradare. Elevii lui Dusan Uhrin jr. au avut două bare, dar au arătat total depășiți de clujeni.

„Am început nu atât de agresivi, nu e un rezultat atât de bun. În a doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am reușit să înscriem, era important asta, mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul și sper să reușim să întoarcem rezultatul în retur. Am avut un discurs mai dur la pauză, am început bine a doua repriză, dar nu am reușit să marcăm.

Două bare nu ajung, a fost dificil, Cluj a jucat bine, trebuie să încercăm să întoarcem rezultatul. Jucătorii vorbesc între ei, însă trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost frumoasă, însă nu am simțit-o pentru că m-am focusat pe meci. În retur trebuie schimbată cu siguranță agresivitatea”, a declarat Dusan Uhrin la finalul meciului.