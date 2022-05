Dinamo, aproape de prima retrogradare din Liga 1. În ce club select ar putea intra. Vestea bună primită de „câini”

Dinamo, aproape de prima retrogradare din Liga 1. Din 1948, de la înființarea clubului, echipa de fotbal din Ștefan cel Mare a evoluat doar pe prima scenă a fotbalului românesc. Are în palmares 18 titluri și 13 Cupe ale României. Acum, „câinii roșii” sunt aproape de prima retrogradare din istorie, după 0-2 în manșa tur a barajului cu U. Cluj. Dacă va coborî în Liga a 2-a, Dinamo va intra într-un club select de mari formații europene care au cunoscut și „aerul” ligilor inferioare.

Dinamo a pierdut cu 0-2 manșa tur a barajului pentru promovare/retrogradare contra celor de la U. Cluj. Peluza Cătălin Hîldan a transmis un mesaj de susținere a favoriților în returul ce va avea loc duminică, 29 mai, de la ora 21.00, în „Groapă”.

Dinamo a fost învinsă de U. Cluj cu 0-2, în deplasare, după o partidă în care elevii lui Dusan Uhrin jr. au avut două bare, dar au arătat total depășiți de clujeni.

„Am început nu atât de agresivi, nu e un rezultat atât de bun. În a doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am reușit să înscriem, era important asta, mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul și sper să reușim să întoarcem rezultatul în retur. Am avut un discurs mai dur la pauză, am început bine a doua repriză, dar nu am reușit să marcăm.

Două bare nu ajung, a fost dificil, Cluj a jucat bine, trebuie să încercăm să întoarcem rezultatul. Jucătorii vorbesc între ei, însă trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost frumoasă, însă nu am simțit-o pentru că m-am focusat pe meci. În retur trebuie schimbată cu siguranță agresivitatea”, a declarat Dusan Uhrin la finalul meciului.