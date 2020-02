Fanii Exatlon sunt în delir! Doi ‘Faimoși’ au anunțat acum că se iubesc. Cum au dat vestea FOTO

Doi „Faimoși” de la Exatlon România au anunțat că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cel mai nou cuplu a dat vestea care i-a bucurat imens pe fani, într-un mod cu totul inedit. Până în prezent, când și-au făcut curaj să recunoască totul, și-au ținut relația departe de ochii curioșilor.

Concurenții ce au făcut parte din echipa „Faimoșilor” din show-ul Exatlon, de pe Kanal D, au primit numeroase reacții din partea fanilor. Odată ce s-a aflat că aceștia trăiesc o poveste de iubire în toată regula, au existat și primele declarații oficiale. Ambii au recunoscut că se iubesc foarte mult, dar și că au reșit să învingă decepțiile suferite în trecut pe plan amoros.

Mai exact, Mădălina Vlad, fostă Predoi, și Ciprian Mariș au anunțat că formează un cuplu, în mod oficial, într-o emisiune TV. Ambii au participat la Exatlon Cup, în 2019, iar tânăra este o fostă campioană la bob. Aceasta a trecut și printr-un divorț, iar cu prilejul celei mai noi apariții televizate a vorbit și despre despărțirea de fostul soț.

„Eu și fostul meu soț am fost iubiți parcă dintotdeauna, eram prieteni de mici, am crescut și am decis să ne căsătorim. Din păcate, iubirea nu a ținut până la adânci bătrâneți, s-a pierdut pe parcurs. Nu am o explicație clară, ce știu însă concret este că, atunci când m-am întors din Dominicană, am decis să mă duc în fața unui notar și să pun capăt mariajului. Este adevărat, decizia era luată de ceva timp în interiorul meu și am zis să acționez. Am împărțit un cățel și două pisici”, a povestit Mădălina Vlad, potrivit wowbiz.ro.