Cine sunt faimoșii de la emisiunea Survivor România și ce șanse au să câștige prima ediție

Survivor România a început sâmbătă 18 ianuarie, iar primul episod al reality-show-ului mult așteptat difuzat de Kanal D a început de la ora 20:00. 20 de concurenți vor încerca să supraviețuiască în jungla dominicană, acolo unde principala resursă pentru a învinge foamea și intemperiile este creierul.

Concurenți cu un fizic și psihic puternice vor porni în aventura vieții lor. Prezentatorul Dan Cruceru le va comunica principalele probe prin care faimoșii și războinicii vor trebui să treacă, dar și mizele pentru care se luptă.

Survivor România vine după trei sezoane de Exatlon, un show similar. Cei de la Kanal D îi asigură pe telespectatori că această emisiune va fi diferită, căci accentul se va pune de data asta mai mult pe supraviețuirea de zi cu zi în junglă, spre deosebire de Exatlon unde probele sportive erau cele asupra cărora concurenții se concentrau non-stop.

Concurenții sunt împărțiți în două echipe, „Echipa faimoșilor” și „Echipa Războinicilor. Concurenții Survivor România vor fi prezentați astăzi la Kanal D.

Curajoșii care au intrat în lupta pentru supraviețuire sunt cunoscuți publicului larg, însă există și 9 concurenți pe care românii îi vor vedea pentru prima oară la televizor.Echipa Faimoșilor este formată din:

Una dintre prezențele cele mai neașteptate de la Survivor este cea a Cristinei Șișcanu, nevasta lui Mădălin Ionescu.

”Nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Tot ce am obținut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învățat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Așa am reușit să îmi construiesc un psihic puternic și un echilibru emoțional. Eu sunt Survivor!”, se descrie Cristina.