Familiile cu trei copii primesc bani de la stat pentru mașină. De când ar intra în vigoare legea

După lansarea, de câțiva ani, a programelor ”Rabla”, ”RablaPlus” și ”Prima Casă”, mai nou se întrevede un nou proiect pentru familiile cu minim trei copii.

Proiectul se numește ”Un autoturism pentru fiecare familie” și deja este pe masa Senatului în discuție. Dacă se aprobă noul proiect, ar intra în vigoare de la 1 iulie, anul curent. Conform expunerii argumentelor, proiectulse adresează doar persoanelor fizice.

În proiectul inițiat pentru dezbatere în Senat, se precizează faptul că, de la data de 1 iulie 2020 persoanele fizice care au minim 3 copiisau mi multi în întreținere vor avea acces la sum de 35.000 de lei, echivalentulîn momenda europeană fiind de 7.350 de euro, exclusiv pentru cumpărarea unei mașini noi, încadrată în categoria Euro 5 și Euro 6.

„Consideram ca lipsa unei oferte de finantare adecvate familiilor numeroase in ceea ce priveste sectorul auto, afecteaza nivelul de trai al populatiei. De cele mai multe ori, alegerea unei masini are la baza rationamente estetice si financiare. Insa atunci cand apar copiii, conteaza foarte mult alegerea unei masini care asigura atat confortul si cat si siguranta pentru intreaga familie. In functie de nevoi si scopul utilizarii masina poate fi cel mai bun partener, mai ales daca familia este mai numeroasa si este nevoie de o masina care poate oferi un spatiu generos si un confort sporit”, mai spun semnatarii Programului de finantare „Un autoturism pentru fiecare familie”.