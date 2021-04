Familia lui Nelu Ploieșteanu nu îl poate îngropa momentan. Care este motivul șocant

Moartea lui Nelu Ploieșteanu a luat prin surprindere pe toată lumea. Acum, familia lui se confruntă cu o situație delicată. Ei vor să îl înmormânteze creștinește pe marele cântăreț, respectând toate tradițiile, însă momentan acest lucru este complicat.

Pentru că este pandemie, dar și pentru că a murit de covid-19, artistul trebuie înmormântat cu sicriul închis, iar conform legilor, la slujbă pot participa doar 16 oameni, incluzând preoții.

Acum, trupul neînsuflețit al lui Nelu Ploieșteanu se află la INML, iar asta pentru că familia a cerut necropsia pentru a vedea dacă într-adevăr a murit de covid-19 sau nu.

Potrivit unor surse citate de gandul.info, familia va putea ridica trupul doar după ce specialiștii vor trimite legiștilor rezultatele analizelor pentru covid-19. Cu toate acestea, rezultatele pot întârzia și câteva zile.

Nelu Ploieșteanu urmează să fie înmormântat la Cimitirul Străulești 2, alături de băiatul artistului, care a murit la 32 de ani. Cântărețul avea pregătită piatra funerară inscripționată cu numele său, iar locul de veci se află în apropierea mormântului artistei Ileana Ciuculete.

Inițial, înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu trebuia să fi avut loc deja, însă familia a anulat totul și a refuzat să ridice trupul de la morga Spitalului Floreasca. Rudele vor să știe dacă artistul a fost infectat cu covid-19 sau nu, pentru a putea pregăti o înmormântare așa cum se cuvine. Pentru asta, ar trebui să dețină documentul în care să scrie că artistul nu era infectat, la momentul decesului.

Familia a făcut o cerere de autopsie la procuror, care a fost aprobată, iar trupul neînsuflețit al lui Nelu Ploieșteanu a fost dus la INML.

Acum, familia și apropiații așteaptă rezultatele testelor pentru a pregăti slujba de înmormântare.

Și în cazul familiei artistei Gabi Luncă lucrurile stau aproximativ la fel. Ea a murit la Spitalul din Ilfov, pe 2 aprilie, însă înmormântarea ei nu a avut loc nici astăzi, la trei zile mai târziu.

Fiica artistei ține cu tot dinadinsul să o înmormânteze creștinește, așa că sunt făcute cercetări și în cazul ei.

Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat Rebeca Onoriu, pentru Click!