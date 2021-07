Familia lui Florin Condurățeanu, gest incredibil la înmormântare. Ce are în sicriu

Ce gest a făcut familia lui Florin Condurățeanu la înmormântarea regretatului jurnalist? Ce au pus în sicriul acestuia? Cei care l-au cunoscut sunt încă în șoc din cauza veștii negre primite recent.

Vestea că Florin Condurățeanu a părăsit această lume a picat ca un trăsnet pentru toată lumea. Familia a decis să îi pună câteva lucruri de suflet în sicriu regretatului jurnalist. De asemenea, acesta a primit și o scrisoare emoționantă din partea unei avocate care l-a apreciat și l-a urmărit ani întregi pe care cei dragi au decis să i-o pună la căpătâi.

Soția bărbatului a izbucnit în lacrimi din cauza faptului că a rămas extrem de impresionantă de gestul făcut. Condurățeanu urmează să fie dus pe ultimul drum azi. Alături de rândurile scrise se află o eșarfă cu echipa lui de suflet, Rapid, un tricolor, cartea lui Adrian Păunescu, ‘Ruga pentru părinți’ și un ziar, cel în care a scris un articol chiar în ziua morții sale.

Partenera sa a declarat că a fost un om bun și foarte generos și că alături de familie în aceste clipe grele au fost alături și mulți oameni care nu l-au cunoscut personal, dar l-au apreciat foarte mult: ”El era un om bun și extrem de generos, lucru care s-a văzut acum un exod de iubire. Au venit aici oameni pe care el i-a cunoscut și i-a iubit.

O doamnă avocat pensionară mi-a lăsat o scrisoare pentru el. I-am pus-o în coșciug. M-a impresionat. Mulțumesc acestei doamne și tuturor celor care au venit să-și ia rămas bun de la el. Durerea e foarte mare. Nu mă pot obișnui nici măcar cu ideea că deschid ușa și nu îi mai aud vocea”, a declarat Gabriela Condurățeanu la România TV.

‘Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară’

Mihai Gâdea