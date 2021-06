Ce a făcut Carmen Tănase la sicriul lui Florin Condurățeanu. Momente dureroase: ‘Îi datorez viața’

Moartea lui Florin Condurățeanu a îndoliat o întreagă țară. Reputata actriță a mers să-i aducă un ultim omagiu regretatului jurnalist. Ce a făcut artista la mormântul lui Țuțu Condurățeanu. Oamenii s-au emoționat când au auzit-o.

Au trecut câteva zile de când Florin Condurățeanu a trecut la cele sfinte. Regretatul jurnalist a murit la 71 de ani, în urma unui infarct, în brațele fiului său. Carmen Tănase, una dintre marile actrițe ale României, este profund afectată de moartea ziaristului, despre care spune că mereu va ocupa un loc special în inima sa.

Carmen Tănase a mers la mormântul lui Florin Condurățeanu pentru a-i aduce un ultim omagiu omului despre care marea artistă spune că i-a salvat viața mamei sale. Interpreta Flăcăricii din serialul „Inimă de țigan” l-a descris pe Țuțu ca fiind un „om perfect, care n-a greșit niciodată față de nimeni cu nimic”.

Eu nu am auzit pe nimeni să vorbească ceva îndoielnic despre Florin. Așa un om este atât de rar încât consider că e nedrept. Un om incredibil. Sunt puțin stupefiată pentru că a fost ceva care m-a luat prin surprindere. Nu mă așteptam la așa ceva. E unul dintre oamenii aceia pentru care ai spune: . Acum suntem mai săraci!”, a declarat Carmen Tănase, acum puțin timp.

Regretatul ziarist și om de televiziune Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său Răzvan, în data de 28 iunie, la vârsta de 71 de ani, după ce inima a încetat să-i mai bată în urma unui stop cardio-respirator.

„Vreau să vă spun că da, e adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el.

Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. Pe drum mi-a spus că e bine, am avut încredere, eu l-am văzut că nu era într-o formă bună. Acasă, în fața ușii, a avut primul puseu de leșin. Apoi am aruncat cu apă pe el, l-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare.

În amintirea mea rămâne tata. Îmi amintesc cum ajuta pe toată lumea, era omenos. A fost un mare om de presă, mergeam pe stradă și întorcea toată lumea capul. Sunt mândru că mă cheamă Condurățeanu. Am avut multe amintiri frumoase. Cele mai frumaose erau când mergeam împreună în vacanțe”, a declarat Răzvan Condurățeanu, la un post de televiziune.