Factură uriașă la energia electrică? Ce trebuie să faci imediat, conform unul oficial ANRE

Încă de la finele lunii trecute tot mai mulți români se plâng de facturi imense la energie electrică și gaze naturale emise de furnizori. ANRE a făcut mai multe controale în această perioadă și a dat și amenzi în quantumul sumei de aproximativ 2 milioane de lei. Cu toate astea situația nu a fost rezolvată, fiind emise și alte facturi cu sume foarte mari. Instituția de reglementare a dat o explicație, dar și un sfat clienților aflați într-o astfel de situație.

Dacă la finele lunii august aflam de facturi emise în valoare de 24.000 de lei, reent alți români au primit facturi calculate greșit. În cazul unui bucureștean, factura emisă avea suma de plată de 6.000 de lei, în condițiile în care în apartamentul cu pricina nu mai locuia nimeni încă din martie.

Un alt caz de facturare eronată a fost în județul Bihor. În acest caz clientului i s-a emis o factură de 5.000 de lei, după ce reprezentanții funrizorului de servicii au citit indexul eronat.

Din ce în ce mai multe astfel de practici au fost sesizate către ANRE, peste 10.000 de reclamații ajungând pe adresa instituției. O parte dintre aceste situații au fost rezolvate direct între clienți și furnizori, altele și-au găsit o rezolvare temporară prin intermediul reprezentanților ANRE.

Dacă ar fi să ne luăm după numărul de sesizări primite de ANRE, conform datelor instituției, sunt peste 10.000 de români aflați în această situație. Instituția de reglementare a încercat să soluționeze o parte dintre aceste sesizări, dar a trecut și la amendarea furnizorilor. În același timp instituția încearcă să ajute populația prin câteva sfaturi, sau pași importanți de făcut.

„Primul pas este să solicite informații, detalii de la furnizor. Dacă cineva are o neclaritate în privința conținutului facturii, trebuie să solicite clarificări de la furnizor, iar furnizorul are obligația să-i răspundă în maximum 15 zile. Și poate să solicite și suspendarea termenelor de plată în acest caz. După cele 15 zile de răspuns în care furnizorul e obligat să dea explicații și nu a primit, se poate adresa Autorității și vom analiza absolut toate situațiile – și avem destul de multe plângeri, din păcate, în cursul acestui an.

Majoritatea sunt deja soluționate, am găsit problemele. Foarte multe cazuri se rezolvă prin sesizarea la furnizor. Pentru că și furnizorul își dă seama că cineva a comis o eroare. Hai să fim serioși, în aceste cazuri când sunt valori aberant de mari, în majoritatea cazurilor e vorba de o eroare. Dacă nu se rezolvă după primul pas, se implică autoritatea și în foarte multe cazuri chiar aplicăm amenzi pentru furnizori dacă au încălcat vreo reglementare”, declară Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE.