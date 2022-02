Factură la gaze șocantă pentru un bloc fără consumatori. Asociației de proprietari nu i-a venit să creadă

Asociația de proprietari de la un bloc a fost de-a dreptul șocată de factura recentă de la gaze. Cât a venit de plată pentru clădirea care nu are niciun consumator? Președintele Asociației 122 din Galați a rămas fără cuvinte atunci când a citit suma de pe factură. Acesta a subliniat că toți chiriașii sau proprietarii au de o bună vreme centrale și astfel s-au debranșat din sistem. Cum a fost posibil așa ceva?

Asociația de proprietari nr. 122 din Galați a rămas fără cuvinte când a citit factura recentă de la gaze. Blocul se află pe strada Gării nr. 65 și a primit pe data de 31 ianuarie o factură la gaze în valoare de 1.160 de lei pentru blocul A, echivalentă cu un consum de 4.870,8 kWh.

Blocul respectiv nu mai avea la data emiterii niciun consumator branșat la sistemul comun de alimentare cu gaze pentru că toți locatarii au fost debranșați individual. Ultimul client cu plata la comun a ales să nu mai depindă de gazele comune de pe data de 19 ianuarie.

Asociația a notificat companiei Distrigaz Sud să ridice contorul comun. Cu toate astea, blocul a fost în continuare ‘taxat’ de companie, iar la finele lunii ianuarie a trimis o factură de peste 1.100 pe baza unui consum estimat.

„Ultimul client din asociație și-a pus centrală, s-a debranșat. Am citit indexul în ziua respectivă și am făcut adresă către cei de la gaze să vină să ia contorul. După 10 zile, am primit factura asta, care evident este mare și nu corespunde cu consumul.

Din 19 ianuarie, nu am mai consumat nimic! Am fost la sediul Distrigaz, le-am explicat situația și ne-au spus să nu plătim factura și să anunțăm din nou, după data de 25 februarie, probabil pentru că sunt foarte aglomerați”, a spus președintele Asociației 122, Neculai Mânza, pentru viața-liberă.ro.