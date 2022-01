Factura la electricitate a CFR, mărită halucinant de mult. Vești crunte pentru călători

Noi vești proaste pentru călători! Factura la alectricitate pentru CFR este foarte mare, spune ministrul Transporturilor. Dacă România nu va găsi rapid soluții, tarifele vor deveni cu mult peste cele chiar și de acum un an.

Ministrul Transporturilor vine cu vești proaste. Acesta a adus în prim-plan factura la electricitate pentru CFR estimată de trei ori mai mare față de anul trecut. Oficialul a susținut că dacă România nu va găsi rapid o soluție în acest sens, scenariul va fi unul greu de dus.

Cel din urmă a declarat că până acum un an existau prețuri decente și normale la energie. Concret, factura la electricitate a CFR a fost de 90 de milioane de lei pe toată țara, iar în anul 2022 se estimează a fi 283 de milioane de lei, fără gaz.

Ministrul a adăugat și faptul că toate aceste lucruri ne vor aduce ‘într-un carusel pe care nu-l mai oprești’. Sorin Grindeanu este șocat de schimbările produse într-un timp atât de scurt și de creșterea îngrijorătoare a prețurilor. De asemenea, oficialul nu înțelege de ce prețurile au putut fi astfel până acum.

„Toate aceste lucruri – am dat doar un exemplu – te duc într-un carusel pe care nu-l mai opreşti. Eu mai am o întrebare, sigur, ca profan, nu mă pricep la acest domeniu: până acum un an şi ceva aveam nişte preţuri decente şi normale la energie şi n-am auzit de vreun distribuitor care să intre în faliment, dintr-o dată avem preţuri de trei patru ori, aşa, care pare o chestiune care dintr-o dată s-a întâmplat ceva nu doar în România, în toată Europa, avem dintr-o dată nişte preţuri incredibil de mari.

Dar până acuma, până acum un an un an, repet, sunt convins justificate economic şi până acum un an, de ce preţurile au putut fi într-o anumită zonă?”, a afirmat Sorin Grindeanu marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Călăraşi.