Factură colosală la gaze pentru Dana Budeanu. Vedeta e revoltată: „Oamenii mor înghețați în case”

Dana Budeanu a avut un șoc atunci când a primit factura la gaze pe luna ianuarie, declarând că suma este dublă față de luna ianuarie a anului 2021, astfel că nu-și poate explica cum este posibil să fie o diferență atât de mare, în contextul în care consumul nu a suferit mari modificări.

Factură uriașă la gaze pentru Dana Budeanu

„Factura la gaze 800 de euro, a doua lună consecutiv. Dublu față de 2021! Oamenii mor înghețați în case și în spitale într-o țară care are toate resursele” a scris Dana Budeanu pe contul său de socializare.

Însă aceasta nu este singură vedetă care se plânge de facturi uriașe la gaze și curent. Un alt exemplu este la Monica Tatoiu, care și ea a fost uimită atunci când a primit factura la gaze și curent electricpentru ultima lună a anului 2021.

Monica Tatoiu a vorbit la Antena 3, unde a spus că a rămas șocată atunci când a văzut că are de plată 140 de milioane de lei vechi pentru utilitățile din luna decembrie și jumătate din luna ianuarie. În plus, a recunoscut că stă zilnic la o termperatură optimă în locuință, în principal pentru că are în casă și pisici.

„Mi-a venit factura la gaze și la energie pe luna decembrie și jumătate din ianuarie 14.000 de lei. Am pisici și n-am piscină. Ăștia care ne-am făcut case, să ne trăiască. Amândouă facturile sunt furăciuni” a spus Monica Tatoiu la Showblitz de la Antena 3.

Mirela Voicu este o altă persoană publică care declarat că are probleme cu facturile la gaze. Prezentatoarea emisiunii ‘Voi cu Voicu’ a povestit tuturor că a fost în șoc atunci când a primit facturile, unde era trecut că are de plată 1.897 de lei la gaz, în condițiile în care la adresa unde locuiește a stat numai 6 zile.

„Merit chestia asta pentru că trăiesc în România, pentru că avem parte de furnizori care sunt și lacomi și ticăloși. Nu e vorba neapărat despre mine, este vorba despre mulți români care sunt în situația asta și care vorbesc în van pentru că nu îi aude nimeni. Pe data de 29 decembrie s-a emis factura în valoare de 814 lei cu termen scadent 28 ianuarie. O factură corectă, pentru că indexul autocitit îl trimit între 23 și 27. Incorectă dacă stăm să ne gândim că în luna decembrie, la adresa de facturare, eu am locuit 6 zile”, a spus prezentatoarea.

Și Lucian Bode s-a confruntat cu o problemă similară, atunci când factura a venit cu suma de 1.700 de lei. Acesta susține că suma nu va putea fi compensată deoarece locuiește în chirie la un proprietar care este persoană juridică.