Facebook a picat în România. Informații de ultimă oră, toți utilizatorii sunt afectați

Cea mai mare rețea de socializare online, Facebook, a picat atât în România, cât și în mai multe țări. De altfel, românii au realizat, joi după-amiază că Facebook Messenger are probleme de funcționare.

Deși mesajele par să se trimită, ele par să nu ajungă la destinație. În plus, aplicația pentru Windows a Facebook Messenger a afișat și un mesaj prin care anunță utilizatorii că întâmpină probleme ca să se conecteze la server. Astfel, peste 5.000 de utilizatori, din toată lumea au raportat până la ora asta probleme cu aplicația de mesagerie pe site-ul Downdetector. În plus, se pare că unii dintre utilizatori au probleme și cu aplicațiile WhatsApp și Instagram, ambele fiind deținute tot de Facebook.

Joi dimineață, senatoarea Diana Șoșoacă, recent exclusă din partidul AUR, a fost blocată pe Facebook. Astfel, aceasta nu mai poate posta nimic pe rețeaua de socializare vreme de 30 de zile.

Tot azi, Diana Șoșoacă a avut o surprinză neplăcută din partea Facebook. Se pare că platforma i-a blocat contul senatoarei pentru o perioadă după 30 de zile. Motivul l-a explicat chiar aceasta.

Astfel, decizia Facebook a venit după ce Diana Șoșoacă a jignit o utilizatoare ce o insultase pe ea, după cum a povestit Diana Șoșoacă.

„Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsă mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea”, a afirmat Diana Şoşoacă, conform romaniatv.net.

„O să vorbesc cu colegul meu Chitic și o să fac ce a făcut și el, adică o să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru. (…) Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!” , a mai spus Diana Șoșoacă.