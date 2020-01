Schimbare de look pentru Anamaria Prodan. Nici nu o mai recunoști dacă o vezi pe stradă

Anamaria Prodan continuă să șocheze pe toată lumea. După ce acum o bună perioadă a decis să se reinventeze, să slăbească și să fie din ce în ce mai atentă la stilul său de viață, acum surprinde cu o schimbare de look. Fanii ei abia dacă au recunoscut-o! Cum arată impresara?

Soția lui Laurențiu Reghecampf își uimește fanii zi de zi. Ieri a postat pe rețelele de socializare o fotografie extrem de sexy, iar acum i-a surprins pe cei care o urmăresc cu o schimbare de look. Ana a ales un outfit mai mult decât decent, față de abordările vestimentare nu prea cuminți din ultima vreme. Cunoscuta impresară a purtat un costum albastru pe care l-a asortat cu o pereche de încălțăminte foarte fină și o poșetă scumpă.

Mirarea tuturor a fost atunci când au privit mai sus de bust. Ana și-a obișnuit fanii cu schimbări, iar pentru asta apelează deseori la peruci. De data aceasta, afacerista a ales o perucă lungă și blondă. Majoritatea femeilor care o urmăresc deja de ani buni o consideră un model, motiv pentru care aceasta are sute de mesaje despre dieta pe care a ținut-o, despre alegerile alimentare, cerându-i chiar și sfaturi de viață.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”

Anamaria Prodan