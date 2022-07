Extravaganță maximă la nunta lui Nasrin Ameri! Am aflat ce a făcut Pepe pentru cei doi miri EXCLUSIV

Pepe a urcat pe scenă, la nunta lui Nasrin Ameri, la care nași au fost Valentina Pelinel și Cristian Borcea pentru o singură piesă. Mai precis, artistul e cel la care s-a apelat pentru dansul mirilor, pe ritmurile singleul-ui „Iubesc”, lansat în acest an. Atmosfera a fost asigurată de trupa „Prestige”, iar partea de manele, de Vali Vijelie.

„Nunta ideală e ca oamenii să fie pe ring, dacă-i văd că obosesc, înseamnă că totul e perfect. Dans, dans și atmosferă. Am ales ce muzică trebuie. Am știut ce artiști să chem încă de la început. În zece minute de când am ales locația, i-am și sunat”, ne-a mărturisit fosta prezentatoare de la Antena Star.