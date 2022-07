Cristi Borcea și Valentina Pelinel, nași de nuntă în weekend! Am aflat toate surprizele pe care mirii le-au pregătit. Ce superstiție are mireasa Nasrin Ameri EXCLUSIV

Fosta prezentatoare tv de la Antena Stars, Nasrin Ameri, consideră că nunta ideală este cea la care invitații petrec ore bune pe ringul de dans. Acesta este și motivul pentru care a apelat la artiști cunoscuți. Artiștii vor asigura atmosfera la acest eveniment unic din viața sa. Vedeta mai spune că a refuzat orice exclusivitate tv și propuneri ca nunta sa să fie filmată. Cu toate astea, am aflat că Nasrin îi va avea nași de nuntă pe Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Fericitul eveniment va avea loc în acest weekend. De altfel, am aflat toate surprizele pe care mirii le-au pregătit, dar și ce superstiție are mireasa Nasrin Ameri.

Nasrin Ameri, în rochie de mireasă în acest week-end

Nasrin Ameri, fosta prezentatoare de la Antena Stars, va îmbrăca rochia de mireasă în acest week-end și, împreună cu soțul său nu a omis niciun detaliu privind organizarea nunții sale, pe care o dorește una de vis, în care cei 200 de invitați să petreacă ore bune pe ringul de dans.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, nași de nuntă în weekend

Nașii de cununie ai cuplului sunt Cristi Borcea și Valentina Pelinel, iar petrecerea ce va avea loc la Săftica se anunță a fi una de cinci stele, după propriile mărtusirisi făcute de viitoarea mireasă.

„Nunta ideală e ca oamenii să fie pe ring, dacă-i văd că obosesc, înseamnă că totul e perfect. Dans, dans și atmosferă. Am ales ce muzică trebuie. Am știut ce artiști să chem încă de la început. În zece minute de când am ales locația, i-am și sunat”, a declarat aceasta pentru impact.ro.

Vor dansa cum le va cânta… Prestige Orchestra

Bruneta ne-a mărturisit că atmosfera va fi asigurată de bandul Prestige Orchestra, iar dansul mirilor va fi interpretat de un artist foarte iubit și cunoscut.

„Prestige Orchestra va fi bandul permanent. Sunt cam cei mai ceruți la ora actuală la astfel de evenimente. O să avem toate tipurile de muzică, dar ei asigură coveruri de grecească, lăutărească și altele. Dansul miresei va fi o surpriză, va cânta un artist foarte iubit și cunoscut”, a completat viitoarea mireasă.

Nasrin Ameri și-a luat măsuri ca soțul să nu-i vadă rochia

Nasrin Ameri s-a asigurat înaintea evenimentului că soțul său îi va vedea rochia de mireasă abia la biserică, mai precis la Mănăstirea Cașin, acolo unde se vor cununa religios.

„Înainte să ajungem la biserică, vom merge la hotelul unde filmez si podcastul. Acolo vom face pregătirile, fiecare va fi într-un apartament. Nu vreau ca Pisoi să-mi vadă rochia, care va fi una lungă, pe gustul meu. Nu vreau să ne vedem deloc, ci să ne întâlnim direct la biserică”, a completat aceasta.

În ceea ce o privește pe nașa Pelinel, aceasta nu s-a decis încă asupra ținutei, având de ales între mai multe variante.

Buchetele și lumânările, în nuanțele alb-verde

Vedeta tv a evitat să impună o tematică anume, tocmai pentru a nu îngreuna pregătirile invitaților. În schimb, aceasta a ales să asorteze buchetul miresei și pe cel al nașei. Culorile predominante vor fi cele ale salonului de lux care va găzdui evenimentul.

„Ambele buchete vor fi albe, așa le-am dorit și eu, și Valentina. Locația e spectaculoasă. Are alb și verde pe tavan, așa că și lumânările vor fi tot pe alb cu verde. Le luăm de la Carmen Ioniță, ea i le-a făcut și lui Dani Oțil, Ilincăi Vandici. Nouă ne va asigura o parte dintre aranjamente, masa de prezidiu. Altă parte de aranjament, vreo cinci buchete imense, le luăm de la Academia de flori. Am ales aceste culori gândindu-mă la salon, să merg pe aceleași nuanțe”.

Nasrin Ameri spune care este motivul pentru care a refuzat orice exclusivitate tv

Nasrin Ameri și soțul său au refuzat să-și „vândă” propria nuntă vrenui post tv, așa cum se obișnuiește în rândul vedetelor.

„Totul se va petrece în interior…Vor fi 200 de invitați, așa mi-am dorit de la început, să chemăm oameni de care am fost sigură că le va face plăcere. Am refuzat propunerile ca nunta să fie filmată de vreun post de televiziune. Când știi că ai camere care filmează non-stop. Nu mai poți să fii atât de lejer, să te simți tu în elementul tău. Nunta e o petrecere în care lumea trebuie să se distreze”, ne-a mai spus viitoarea mireasă.

Aceasta nu ne-a ascuns nici faptul că tortul va fi tot alb, de 4-5 etaje.