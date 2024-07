Experiența pe care au trăit-o niște turiști români în Bali. Cum i-a emoționat un localnic, după ce a primit ciubuc

Niște turiști români care au plecat în vacanță în Bali au avut parte de o experiență inedită. Pentru serviciile de care au beneficiat, au decis să lase unui localnic bacșiș. Modul în care a reacționat acesta i-a uimit.

Bali este o destinație turistică de vis, cu plaje minunate și cazări uimitoare. Cu toate acestea, cei care au vizitat Bali știu că localnicii nu stau foarte bine din punct de vedere financiar.

De fapt, sunt mai mulți turiști decât localnici, iar cazările de lux pe care le vedem mereu pe rețelele de socializare sunt deținute și închiriate de oameni de afaceri din alte țări, precum Franța sau Belgia, ne spune Alex Donovici, un autor de cărți pentru copii din România.

„Angajații au fost însă cei care ne-au impresionat cel mai mult. Putu, tânărul șef de 25 de ani și ajutoarele lui. Prezenți dar discreți, zâmbitori și amabili tot timpul, făceau totul. Gătit, curățenie, cumpărături, rezolvat orice problemă.

Am aflat însă că vila îi aparține unui belgian care mai are câteva vile prin Ubud și merge pe acolo tot timpul cu altă doamnă tânără. Alta și alta. Putu și ceilalți lucrează pentru o firmă de management care are în grijă vreo 300 de vile din Bali. Ei sunt furnici care lucrează pentru bogații coloși”, spune Alex într-o postare pe Facebook.