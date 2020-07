EXCLUSIV. Vulpița și Viorel o dau în judecată pe fosta asistentă de la Acces Direct. Cum a reacționat Emiliy Burghelea

Invitați permanenți la Acces Direct, familia Stegaru vrea ca Emily Burghelea să demonstreze în fața instanței cele afirmate, precum că Viorel își rupe soția în bătaie.

A trecut mai bine de o lună de la scandalul monstruos de la Acces Direct, iar circul continuă. La începutul lunii iunie, asistenta Mirelei Vaida anunța că își dă demisia de la Acces Direct, pentru că nu mai poate suporta atâta agresivitate și bătaie de joc. Mai exact, Emily Burghelea susținea că Vulpița este bătută constant de Viorel iar echipa Acces Direct nu ia niciun fel de măsură, deși tânăra prezintă urme vizibile de violență. De partea cealaltă, Mirela Vaida a declarat că asistenta a fost concediată pentru că i-ar fi invitat, în secret, la o petrecere pe ce doi, pe care i-ar fi îmbătat, în mod intenționat.

Scandalul a continuat cu un schimb dur de replici, însă, în ultima perioadă părea să se stingă, iar lucrurile să intre pe un făgaș normal. Mai mult, Emily și-a găsit un nou job în televiziune, la Kanal D, la emisiunea lui Teo Trandafir, acolo unde va prezenta rubrica “Test de vedetă”. Mirela Vaida și-a găsit și ea o nouă asistentă de pe 1 iulie, în persoana Cosminei Adam, o brunetă frumoasă și discretă.

Scandalul, însă, este departe de a se stinge. Echipa Acces Direct a anunțat că o vor da în judecată pe fosta lor angajată pentru prejudicii de imagine, însă necazurile nu se termină aici pentru Emily Burghelea. Conform informațiilor obiținute de impact.ro, și familia Stegaru urmează să îi deschidă un proces frumoasei blondine. Mai exact, ei vor ca fosta asistentă să demonstreze în fața instanței cele afirmate, precum că Viorel o rupe cu bătaia pe Vulpița. Aceleași surse susțin că ei nu ar fi dorit, inițial, să recurgă la un gest atât de extrem, însă, în cele din urmă, echipa de la Antena 1 au reușit să îl convingă pe Viorel să ia atitudine împotriva celei care le-a fost prietenă, ba chiar i-a primit să doarmă la ea în casă. Emily ne-a spus ce părere are despre decizia controversată a soților Stegaru.

“Ce pot să spun? Fiecare face ceea ce îi dictează conștiința. Nu pot să mă supăr pe ei pentru că, în mod clar, sunt influențați. Eu nu am vrut să fac rău nimănui, pur si simplu nu am mai suportat atâta bătaie de joc. Eu am conștiința împăcată, știu cum i-am tratat pe acești oameni”

Emily Burghelea