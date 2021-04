EXCLUSIV Vești proaste despre Gabi Luncă. Familia a făcut anunțul trist despre starea ei: ”Covid-19 e pervers”

De două săptămâni, de când a fost diagnosticată cu Covid-19, îndrăgita solistă de muzică populară și lăutărească Gabi Luncă (82 de ani) se luptă pentru viața ei! Fiica cea mică, Rebeca Onoriu, și surorile sale au mari emoții pentru femeia aflată pe patul de spital. ”Coronavirusul este pervers! Joacă ciudat!”, ne-a spus mezina familiei, pentru Impact.ro.

Rebeca Onoriu, fiica cea mică a artistei Gabi Luncă, se roagă zi și noapte ca celebra ei mamă să se însănătoșească. Internată inițial la Spitalul “Matei Balș”, iar mai apoi la Spitalul Județean Ilfov, starea de sănătate a cântăreței rămâne îngrijorătoare. Numeroasa ei familie speră însă într-o minune. Contactată de reporterii Impact.ro, Rebeca Onoriu este rezervată în evoluția bolii:

“Ce pot să vă zic? Că este bine? Nu, nu este, este în spital. Că o să fie bine? Ce garanție am? Sunt atât de tristă, încât nu am cuvinte. Dacă era vorba despre o boală anume știam ce să zic, dar este vorba despre COVID. COVID-ul este pervers! Joacă ciudat!

Gabi Luncă are patru copii, trei fete, Estera, Sara și Rebecca, și un băiat, Emanuel, care în 2019 a candidat la alegerile prezidențiale. Dar se pare că artista Gabi Luncă a luat virusul de la menajeră:

Solista Gabi Luncă s-a confruntat, de-a lungul vremii, și cu alte probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată, în urmă cu câțiva ani, cu cancer la sân:

”Am cerut să îmi fie tăiat sânul. Nu mi s-a părut extrem de grav, având în vedere ce am văzut acolo, în salon. Ședințele de chimioterapie au fost cele mai grele. Eu am avut părul extrem de mare și, când îl vedeam cum pică, a fost îngrozitor. Ca în palmă eram în cap. Am purtat perucă foarte mult timp, dar acum totul este bine”, spunea Gabi Luncă, după ce a învins boala.