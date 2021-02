Viața ne arată de multe ori că putem ajunge într-o clipă din prinț în cerșetor, iar asta pare să nu le ocolească nici măcar pe vedetele la care ne uităm de atâtea ori cu invidie. Este și povestea dintr-un interviu tulburător pe care reporterii speciali Impact.ro au reușit să îl realizeze cu un renumit designer de la noi.

Flora Năstase, căci despre ea este vorba, dormea, cândva, pe un sac de bani. A muncit enorm, a strâns peste un milion de euro, însă afacerile neinspirate au adus-o, atunci, în sapă de lemn. Flora Năstase și-a investit toți banii la bursă, printr-un contract al unei firme deținute de brokerul Cristian Sima, care însă în 2012 a fugit din țară cu agoniseala mai multor vedete. El este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și de spălare de bani, în urma prejudiciului de 2,5 milioane de euro. Flora Năstase și-a căutat dreptatea în instanță, însă toate acțiunile ei s-au dovedit a fi în zadar. Vestitul designer de blănuri și-a deschis sufletul și ne-a povestit despre problemele cu care continuă să se confrunte, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro.

Flora Năstase, interviu sincer despre cel mai negru episod din viața ei

Flora Năstase a dat timpul înapoi și ne-a povestit cum a pierdut toată agoniseala de o viață, adică un milion de euro:

”L-am pierdut, pentru că mi l-a furat o persoană, căreia nu îi face nimeni nimic! De 9 ani! Probabil că mi l-a furat în complicitate cu sistemul, altfel nu s-ar fi putut strecura atâția ani, fără să i se întâmple nimic, nici în urma petiției pe care am făcut-o în vara anului 2019. Nici măcar nu mi se dau informații din dosar, să aflu stadiul cercetărilor. Probabil toate acestea se întâmplă pentru a se prescrie fapta! Asta-i România hoților!”, și-a început Flora seria dezvăluirilor.

”Am fost internată la Psihiatrie, la Obregia, de două ori. Cred că urmează să fac greva foamei în fața Parchetului”.

Ea și-a investit toți banii la bursă, printr-un contract al unei firme deținute de Cristian Sima, în care ar fi fost asigurată că nu-și va pierde această sumă. Timp de câteva luni a primit, conform contractului, profitul de 1%, din banii depuși. Totul a fost bine până în ziua în care a fost anunțată că cel căruia i-a încredințat averea a fugit:

”Ulterior, am început să înțeleg ce mi se întâmplă când am început să mă confrunt cu greutățile zilnice. Pe lângă faptul că suma reprezenta tot cash-ul meu, am rămas și cu un impozit pe profit pentru banii pe care mi i-a furat domnul Sima, de 10.000 de euro, care, fiind la stat, a trebuit să-i achit. Practic, am rămas într-o zi fără lichidități. A trebuit să-mi adaptez viața la ceva ce nu mai trăisem până atunci. A trebuit să sistez toate cheltuielile pe care le aveam”, a mai povestit Flora Năstase, pentru care viața devenise un chin. ”În primul an nu am putut să mă concentrez nici pe afacere, pentru că mi-a fost foarte rău. Am fost doi ani la rând internată pentru această problemă. Am fost internată la Psihiatrie, la Obregia, de două ori. Cred că urmează să fac greva foamei, în fața Parchetului. Dacă va fi nevoie, o să fac și asta”, a mai dezvăluit designerul, în 2018. Printre păgubiții lui Cristian Sima, care a fugit din țară în 2012, se mai numără Andreea Raicu, Irina Shrotter, Tudor Chirilă, dar și foști miniștri, printre care și Daniel Dăianu.

”Am absolvit Dreptul, dar n-am vrut să lucrez în domeniu. Un judecător câștiga pe vremuri cât perechea mea de pantofi”

Flora este avocat de profesie, dar a refuzat să profeseze în domeniu:

”Am studiat Dreptul și nu am urmat profesia aceasta. Nu am profesat. Mi-am dat seama că nu aș fi putut sa merg pe acest drum, să rezist cu salariile magistraților de atunci și atunci mi-am ales o profesiune liberală, în care să fiu propriul meu șef. Un judecător câștiga pe vremuri cât perechea de pantofi pe care mi-o cumpăram eu. Acum să nu credeși că eu îmi cumpăram pantofi din magazinele de la stat, ci de la ”pachet”. Cumpăram, de la cei care primeau din străinătate, pantofi de la firme mari. Acum e altceva, se câștigă alți bani în acest domeniu.

A fost numită ”Regina Blănurilor”: ”Provin dintr-o familie în care femeile erau elegante, fără a fi ostentative. Eleganța era decentă și nu epata!”

Flora ne-a povestit cu dragoste despre meseria de designer de blănuri:

”Nu mi se pare că acest titlu, ”Regina Blănurilor”, îmi este foarte potrivit, dar cine îl mai poate schimba acum? Oricum, cam alerg singură pe domeniul acesta. În dulapul personal cred că am 50 de piese, care îmi sunt mai la inimă și care sunt ale mele, nu sunt în gestiunea magazinului. Însă cea mai dragă haină îmi este cea de piele cu nurcă roșie la manșete, la poale și la guler. Este încrustată cu pietre. O consider ”haina vieții”, pe care nu am să o dau niciodată. Cum spuneam,” haina vieții” este lucrată pe toată fața cu pietre, cusute manual pe ea. Am fost la o nuntă cu ea. Flora adoră eleganța: ”Așa m-am născut. Provin dintr-o familie în care femeile erau elegante, fără a fi ostentative. Eleganța era decentă și nu epata! Femeile din familia mea erau frumoase. Probabil din mediul acesta am înțeles că trebuie să mă îmbrac frumos. Și încă de mică, atunci când primeam cadouri, pentru că așa era primeam cupoane pentru rochii, și toate materialele pe care le-am primit, încă de la vârsta de 10-11 ani, eu mergeam cu ele la o croitoreasă de cartier și-mi făcea rochia după modelul meu. Sigur că mă uitam și prin reviste, dar aveam ideile mele de copil. Abia la vârsta de 16-17 ani am descoperit consignația. Moda este un act de creație. Când îți faci o ținută poți să zici că pictezi un tablou. Acest lucru este ceea ce eu simt. Nu am făcut cursuri, nu am avut influenceri, m-am dezvoltat singură, din talent. Niciodată nu am vrut să fiu îmbrăcată ca ceilalți! Așa am fost eu! Nu mi-am luat haine de serie niciodată, intru în magazin și când văd, nu mă interesează”.

”Și eu iubesc animalele, dar mănânc șnițel. Curentul ecologist, acest curent, ca și toate curentele ecologiste, care nu sunt adresate dezvoltării și protejarii mediului”

Ce le recomandă femeilor care vor să țină pasul cu moda?

”În primul rând, trebuie să cumperi ceea ce îți vine bine și ceea ce se armonizează cu trupul tău. Este eminamente obligatoriu pentru o femeie să fie decentă. Bunul gust nu poate exista fără decență. Moda e ceva trecător, clasicul, în schimb, rămâne chintesența eleganței. A fi la modă înseamnă ”și eu”, a avea stil înseamnă „numai eu”. Întrebată dacă a are probleme cu asociațiile pentru protecția animalelor, Flora Năstase ne-a declarat: ”Și eu iubesc animalele, dar mănânc șnițel. Curentul ecologist, acest curent, ca și toate curentele ecologiste, care nu sunt adresate dezvoltării și protejarii mediului, nu au decât niște roluri negative și nu fac decât să se promoveze pe ei ca persoane, din anumite rațiuni și interese. Dacă pentru animalele care trăiesc în libertate, și care sunt specii rare, vânătoarea este interzisă de foarte mulți ani, există o rațiune. Pentru animalele din ferme, care se recoltează ca puii, nu există nicio justificare. Este doar o propagandă de prost gust, fără nicio justificare reală. E mai periculos să porți haine din plastic ca și peturile care nu se degradează niciodată, față de orice produs organic, pe care planeta îl recunoaște! Care ar fi rațiunea să porți o haină din plastic, față de o haină dintr-un material natural?”.

Își adoră cățelușul: ”Chichi are ochelari de soare și haine cu blană”.

E nedespărțită de cățelușul ei: