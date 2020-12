EXCLUSIV Vedeta care a ajuns la psiholog după ce soțul, ofițer SRI, a înșelat-o cu o escortă. Acum se pregătește de nuntă

Sorana Darclee, fostă componentă a formației A.S.I.A., a trecut cu greu peste divorțul dureros de fostul soț, ofițerul SRI Paul Moga. În 2014, Sorana Darclee Mohamad (37 de ani) anunța că divorțează la notar, după cinci ani de iubire și doi de căsnicie cu ofițerul SRI Paul Moga, care a înșelat-o cu o damă de companie pe nume Betty. Artista a avut nevoie la acea vreme să fie tratată de 4 psihologi pentru a putea trece peste șocul despărțirii. Acum însă, Sorana Darclee, fostă componentă a trupei A.S.I.A., e din nou plină de optimism. Solista și-a refăcut viața sentimentală alături de Cosmin, se iubesc de aproape doi ani și formează un cuplu solid. Au locuit împreună și s-au înțeles atât de bine încât nunta bate la ușă. Pandemia a pus-o la grea încercare pe solistă în afaceri. A dat faliment cu restaurantul pe care-l deținea împreună cu o prietenă. Sorana a decis să se reprofileze, astfel că și-a deschis un atelier de pictură. Tablourile realizate de ea sunt la mare căutare. Artista ne-a povestit, despre toate acestea, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro.

”La Cosmin am găsit tot ce-mi place mie, de la liniște, la joacă, la iubire, la blândețe, romantism, la lipsă țigle pe casă. Cu un om foarte serios eu nu aș putea să stau”

Ai trecut printr-un divorț destul de dureros. Te gândești la o nouă căsătorie sau ți-ai pierdut încrederea in bărbați? Ai ierta vreodată infidelitatea?

Divorțurile toate sunt dureroase, așa că nici divorțul meu nu a fost mai diferit față de altele. Dar nu am nici o problemă după divorț să mă gândesc la căsătorie, nu rămân cu traume din astea de nu se mai pot rezolva. E o parte din viața unui om. La Cosmin am găsit tot ce-mi place mie, de la liniște, la joacă, la iubire, la blândețe, romantism, la lipsă țigle pe casă. Cu un om foarte serios eu nu aș putea să stau. Este și el într-o ureche ca și mine. Cât despre infidelitate, n-aș iertat-o niciodată.

Care a fost cel mai greu moment al vieții tale?

Au fost două momente foarte grele: când am pierdut-o pe prietena mea cea mai bună, și când l-am pierdut ca tata. Cele mai grele pierderi pentru mine sunt cele emoționale. Un lucru dacă îl pierzi poți să îl recâștigi, dar când pierzi oameni este un moment peste care eu nu pot să trec.

”Cosmin nu mai pleacă de pe capul meu. Îi mai zic mai du-te și tu cu băieții undeva, pe unde se duc ei, la un poker ceva. Nu, el e mai pe casă!”

Cum merge relația cu Cosmin? Ați locuit împreună în izolare?

Merge foarte bine, izolarea nu a schimbat nimic la noi pentru că eram obișnuiți să stăm foarte mult timp împreună. În general, fiecare e cu treaba lui, eu sunt cu atelierul, pictez foarte multe ore, așa că noi de fapt ne întâlnim doar seara. Nu s-a schimbat nimic față de cum era înainte. Nu mai pleacă de pe capul meu. Îi mai zic mai du-te și tu cu băieții undeva pe unde se duc ei, la un poker ceva. Nu, el e mai pe casă.

Îți dorești copii?

Îmi doresc, dar nu în momentul acesta…

Cum ai trecut prin pandemie? Ai avut cazuri de bolnavi Covid-19 între cunoscuți, familie, prieteni?

Am stat cumințică în casă, mi-am văzut de ale mele, mi-am făcut ordine printre lucruri, atât fizice cât și spirituale, a fost ok, mi-am acordat foarte mult timp. La mine, cercul de cunoscuți e mare, așa că, da, au fost cazuri de Covid-19.

Povesteai că ai tușit într-un magazin și toată lumea a luat-o la fugă. Cât de speriată ești de acest virus? Sunt justificate restricțiile?

Da, am tușit pentru că mă înecasem cu biscuiți. În privința restricțiilor, am încercat să nu o iau razna și să nu devin dintr-o dată nebună. Am vrut să înțeleg despre ce este vorba, nu să încerc să mă comport de parcă e sfârșitul lumii. Fiecare percepe cum vrea. Port mască pentru că se cere, mi se pare o dovadă de respect pentru cei din jur. Restul opiniilor prefer să mi le rezerv.

Ce pasiuni mai ai, cum arată o zi din viața ta?

Am pictat foarte mult, am făcut sport în casă, cu puțin timp înainte de a se închide sălile mă apucasem de yoga. Am continuat să fac apoi yoga prin zoom. Trebuie să recunosc mă cam luasem cu meditație, în izolare am descoperit-o, pentru că altfel cred că o luam razna. Am încercat să mă concentrez pe lucruri cât mai pozitive, cât mai bune, mi-am ținut creierii departe de tot ce a însemnat media. La un moment dat nici nu știam ce se întâmplă afară, eram eu aici la mine în scorbură, am făcut ca veverița. Nu am luat-o razna cu mâncarea. Eu gătesc de la 16 ani, nu mi-am făcut provizii. Mie îmi place să coc pâine. Îmi place să fac pâine în casă ca să miroasă a pâine.

”Îmi place să-mi fac schimbări de look. Nu pot sta mult timp cu o culoare de păr sau cu o lungime. Am și eu o dileală a mea, îmi place să mă joc”

Ai fost numită cântăreața-cameleon…

Nu mai sunt blondă, sunt roșcată. Îmi place să-mi fac schimbări de look. Nu pot să stau mult cu o culoare de păr sau cu o lungime. Am și eu o dileală a mea, îmi place să mă joc. Stilistul e ca fratele meu mai mic, am plecat cu el de când aveam 17 ani și am avut încredere. E și omul care m-a împins spre pictură. Eu i-am decorat salonul.

Ții legătura cu fostele colege din trupa A.S.I.A?

Suntem foarte bune prietene, suntem într-o relație super-frumoasă. Fac bine toate, fiecare cu ale ei.