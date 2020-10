Momente de panică pentru Sorana, ex-A.S.I.A.: ”Mi-a trecut viața prin fața ochilor, jur”

Sorana Darclee Mohamad, fostă membră a trupei A.S.I.A, a trecut prin momente de panică, recent, dintr-o neatenție. Cântăreața a declarat că teama a fost atât de mare încât a simțit de parcă toată viața i-a trecut prin fața ochilor.

Sorana, ex-A.S.I.A, momente de panică din cauza neglijenței

Cântăreața, ex-A.S.I.A a povestit în urmă cu câteva zile că a trecut printr-o întâmplare care i-a dat palpitații, fiind la un pas să-și piardă actele și câteva alte obicete de valoare. Ea a povestit fanilor din mediul virtual experiența neplăcută prin care a trecut. Aceasta și-a pierdut portofelul într-un moment de neatenție, lucru care i-a dat mari bătăi de cap.

Sorana a mărturisit că s-a panicat foarte tare atunci când a constatat că îi lipsește portofelul, unde avea acte importante, cum ar fi buletinul, permisul de conducere, bani și carduri de credit. Ea își uitase bunul pe tejgheaua unei papetării, de unde a plecat grăbită spre notar.

„Și cum stăteam eu așa liniștită, realizez că nu am portofel și tot sângele mi s-a scurs din cap, în tălpi. După ce că trebuia să scot 2-3 foi de la notar, stai să vezi cum trebuie să alerg după toate actele: permisul de conducere, buletinul care era și el proaspăt livrat că l-am mai pierdut, cardurile, chitanțe. Pe toate le-am uitat în papetărie, pe tejghea”, a spus Sorana la InstaStory.

„Am văzut cum mi-a trecut viața prin fața ochilor, jur. Am fugit în librărie să văd dacă pot recupera. Trecuse un sfert de oră până am realizat că nu am portofelul. (…) Marele meu noroc a fost că de când plecasem eu, până m-am întors, nu intrase nimeni. Nici măcar vânzătorea nu văzuse portofelul”, a completat ea.

Adevărul despre relația cu Andi de la Insula Iubirii

Anul trecut, Sorana Darclee și Andi Constantin s-au fotografiat împreună și au lăsat loc de interpretări. Toată lumea a vehiculat că cei doi ar trăi o frumoasă poveste de dragoste. Mai mult, potrivit unui mesaj pe care cântăreața l-a postat, bărbatul a invitat-o la un vernisaj pentru a admira operele de artă ale bunicului său. În realitate, fosta componentă a trupei A.S.I.A a declarat că între ei există doar o relație de prietenie și nimic mai mult.

Formația A.S.I.A a activat între anii 1999 și 2006. Componentele trupei au fost Sylvia, Ianna Novac, Anemona Niculescu, Sorana Darclee Mohamad și Alina Crișan. În afară de Anemona, care s-a îndreptat spre actorie, toate au continuat individual cu muzica.