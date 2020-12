EXCLUSIV Văduva lui Vladimir Găitan, mesaj răvășitor la 40 de zile după moartea actorului. Ce a făcut fix înainte să moară

Tünde Găitan, “sufletul-pereche” al regretatului actor Vladimir Găitan, este un munte de durere. Mărturisirile femeii îndoliate, în exclusivitate pentru PlayTech.ro, sunt răvășitoare. Pe 28 decembrie cei doi soți au sărbătorit 46 de ani de la ziua nunții, de când și-au unit destinele și în faţa lui Dumnezeu, la altar. Au mers prin viață umăr la umăr, așa cum și-au jurat atunci, în acea zi sfântă.

Tünde Găitan și-a adorat soțul: