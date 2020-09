EXCLUSIV Unde s-ar ascunde Adriana Iliescu de covid-19! Viitorul tată al Elizei spune unde e cea mai bătrână mamă din România

Cea mai bătrână mamă din România este, în continuare, de negăsit. Medicul care a ajutat-o să nască și nașul Elizei, a vorbit în exclusivitate pentru playtech.ro despre această situație și despre locul unde s-ar ascunde Adriana Iliescu de covid-19, virusul care afectează mulți bătrâni.

Unde s-ar ascunde Adriana Iliescu de covid-19

În urmă cu mai bine de o lună, anunțam, în exclusivitate, faptul că Adriana Iliescu este pur și simplu de negăsit. După săptămâni în care am încercat să o contactăm prin toate mijloacele posibile și fără a avea succes, am mers la blocul acesteia din Drumul Taberei și am stat de vorba cu câteva vecine ale cele mai bătrâne mame din România. Femeile ne-au dezvăluit că nu au mai văzut-o de mult pe profesoara de limba română, deși aceasta a fost mereu o femeie extrem de activă, care iese zilnic la magazin.

‘Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni. Poate se simte rău, cine știe. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, ne-a spus o colocatară a blocului din Drumul Taberei, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Eliza nu a mai ținut legătura cu “tatăl“ ei

De atunci și până astăzi, am continuat să o contactăm zilnic pe Adriana Iliescu, însă fără nicio izbândă. Astfel am luat legătura cu cel care îi este cel mai apropiat, medicul care a inseminat-o artificial, care a ajutat-o să ducă sarcina la termen și să nască. Vorbim despre profesorul Bogdan Marinescu, singurul care s-a încumetat să facă un asemenea experiment, să ajute o femeie de 68 de ani să rămână însărcinată și să aducă pe lume un copil. De altfel, renumitul medic este și nașul Elizei, cu care a păstrat o relație extrem de apropiată de-a lungul anilor. Surpriză, însă! Nici măcar acesta nu știe nimic despre cumătra lui:

“Acum două luni era bine, însă de atunci nu am mai ținut legătura. Dar mă gândesc că dacă ar fi avut vreo problemă, aș fi aflat. Cel mai probabil, doamna Iliescu s-a retras la casa pe care o are lângă Pitești. Are și dânsa o vârstă și trebuie să se protejeze de covid-19. Acolo stă în aer liber în propria curte și este mult mai în siguranță”, ne-a declarat profesorul Bogdan Marinescu.

Cine va fi tatăl Elizei Iliescu

Conform celor declarate de cea mai bătrână mamă din România, profesorul Marinescu este și cel care îi va fi tutore Elizei, în cazul în care ea ar trece în neființă.