EXCLUSIV Catinca Roman, atac fără precedent la Dan Bittman. ”La faza cu Andreea Esca, îmi vine să vomit!”

Cândva, erau buni prieteni, acum se evită! Catinca Roman l-a făcut praf din vorbe pe amicul ei, Dan Bittman, după ce solistul a făcut o serie de acuzații grave, inclusiv la adresa Andreei Esca, despre care crede că și-ar fi înscenat boala. Creatoarea de modă și-a vărsat ”of”!-ul în interviul acordat în exclusivitate pentru Playtech.

Solistul trupei ”Holograf”, Dan Bittman, a șocat recent întreaga Românie cu declarații sale năucitoare referitoare la pandemia de Covid-19. Inițial s-a blestemat să moară și el de COVID-19 și a îndemnat oamenii să iasă în stradă pentru a protesta împotriva restricțiilor luate de autorități. Apoi, artistul, căruia nu i-a priit deloc izolarea, a făcut o serie de acuzații grave la adresa unor colegi din show-biz. Victimă i-a căzut chiar Andreea Esca, vedetă PRO TV, despre care a spus că ar fi mințit și că și-ar fi înscenat boala: ”Dacă cred ca Andreea Esca si-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea!”, a menționat el, la emisiunea online a lui Mădălin Ionescu.

Indignată, creatoarea de modă Catinca Roman nu a ezitat să ia atitudine în acest scandal de proporții și i-a dat peste nas lui Bittman, deși au fost buni prieteni:

Creatoarea de modă nu împărtășește nici pe departe opiniile lui Bittman referitoare la coronavirus, ba, dimpotrivă, încearcă să se protejeze în perioada pandemiei, ca să scape de virusul ucigaș. Este pregătită să se vaccineze împreună cu fiica ei, Calina:

” Eu nu iau cu lejeritate chestia asta cu virusul. Am avut cazuri chiar printre prietenii mei. În izolare, pentru mine, nu a fost o problemă, îmi e bine să stau singură, sunt mai casnică, am citit mult. La început am fost exagerată, dezinfectam toate cumpărăturile cu spirt, fructele, tot din magazine. Masca am purtat-o de la început. Eu țin la chestia asta cu purtatul măștii, nu mi se pare o nenorocire. De când am fost la Paris, asiaticii purtau mască în sezonul rece, ca să-i ferească de viroze, și asta era acum câțiva ani buni. Așa că nu știu de ce ne ambalăm atât cu masca asta. Vaccinul o să-l fac. Și eu și fiica mea, Calina. Ei i-am făcut toate vaccinurile. Se spune că suntem niște cobai, e și da, și nu. Au lucrat foarte mulți pentru un vaccin, tehnologia a avansat, eu cred că la oamenii obișnuiți vaccinul nu o să aibă efecte adverse grave”, a mai declarat creatoarea de modă , pentru Playtech.ro.