Înainte de a se îndrăgosti de Petre Roman, profesoara Mioara Roman a fost căsătorită cu Iosif Zilahy, sportiv și antrenor de scrimă. Din dragostea lor s-a născut Catinca Maria, care a devenit și a rămas toată viața “fetița tatii”. Deși părinții ei au divorțat, iar ea a trebuit să locuiască alături de Petre Roman, Catinca nu l-a uitat pe Iosif Zilahy.

”S-a zis că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza mea!”

Catinca nu a putut niciodată să îi spună “tată” lui Petre Roman. Ea a dezvăluit recent că a fost aspru criticată pentru faptul că a născut-o pe Calina fără să fie căsătorită. Mai mult, gurile rele au spus la acel moment că tatăl ei vitreg Petre Roman ar fi pierdut alegerile din cauza ei. ”A fost un șoc pentru ceilalți atunci că am decis să fac un copil în afara căsătoriei. Nu a fost ceva premeditat, a fost mai mult ceva negândit, care a avut repercusiuni. Acum e cool să faci un copil nemăritată, dar atunci s-a zis că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza mea”, a spus Catinca Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Nici cu sora ei, Oana, Catinca nu are în ultima vreme o relație apropiată. Nu s-au mai văzut de la debutul pandemiei, deși mama lor, Mioara Roman, locuiește împreună cu Oana și cu soțul acesteia, Marius Elisei:

”Cu Oana n-am prea vorbit. Am evitat să merg la ei pentru că mama are probleme de sănătate și nu am vrut să ducem virusul dintr-o parte în alta”, ne-a mai spus Catinca, în exclusivitate. De altfel, și pe fiica ei, Calina, a văzut-o doar de două ori într-o lună. În izolare, am stat singură, Calina, la fel, ne-am văzut de două ori, de la distanță. A fost cel mai greu moment. Eu îl am pe tata, care e în vârstă, are tratament de luat, i-am făcut cumpărături. La el am mers mai des”

