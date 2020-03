EXCLUSIV Umilința supremă pentru Irinel Columbeanu! Ce se întâmplă cu fetița lui, după ce milionarul a ajuns la sapă de lemn

Detalii în exclusivitate despre situația în care se află Irinel Columbeanu! Omul de afaceri a înfruntat o umilință incredibilă. Află ce se întâmplă acum cu fiica lui, după ce acesta a ajuns la fundul sacului!

Se pare că zvonurile au fost adevărate. Sursele noastre arată nu doar că Irinel Columbeanu nu se mai poate numi milionar, dar că o duce destul de rău. Acesta o vede pe fiica sa de două ori pe an, iar cel care-l susține din punct de vedere financiar călătoriile și cazarea este nimeni altul decât Mr. Pink, iubitul fostei sale soții. Iubitul Monicăi suportă toate cheltuielile – de la bilete de avion...la cazare și mâncare. Mai mult decât atât, Pink îi plătește studiile micuței, are grijă să aibă ultimele gadget-uri de pe piață și îi face toate poftele. Se pare că Irinel nu a ajuns în situația aceasta în care nu este deloc obișnuite de ieri, ci din anul 2013. Încă de pe atunci fostul milionar scârțâia pe partea financiară.

Amintim faptul că Irinel Columbeanu nu o mai crește exclusiv pe Irinuca de aproape doi ani, de când aceasta s-a mutat la mama ei în America. Ccu toate astea, ține legătura des cu el și au o relație foarte bună.

“Aici se simte acasă acasă şi are o familie şi asta i-a spus şi tatălui ei, că vreau să stau aici cu mama mea. Pur şi simplu aici simt că am o familie, că acolo în România am bone, aici e mama mea şi am şi un frate, iar lui Pink îi spune daddy ea este foarte ataşată de Pink. Noi abia aşteptăm să se mute Irina aici. Ne-am întâlnit cu Iri de mai multe ori că Irina nu mai voia să plece în România. Ne jucăm, gătim, facem lucruri împreună, doar că am avut această familie doar două luni, iar ea voia să continue”

Monica Columbeanu (2018)