EXCLUSIV Uluitor cum se poartă Principele Nicolae cu fetița lui. Ce știe micuța despre familia tatălui

Prințul Nicolae a revenit în vizorul presei după ce femeia cu care s-a iubit l-a înștiințat că din rodul dragostei lor a rezultat o fetiță. Fostul principe al României și-a recunoscut în cele din urmă „fiica pierdută”, dar lucrurile nu s-au îmbunătățit prea tare. Ce știe prințesa despre familia tatălui său și cum se poartă acesta cu ea?

Viața familiei fostului principe al României a trecut rapid de la o extremă la alta, din cauza unei relații intime ale acestuia cu o tânără. Nicolae Cîrjan este femeia care i-a dăruit un moștenitor lui Nicolae. Mai mult decât atât, a reușit în cele din urmă să-și spele imaginea, după ce testele ADN au arătat că fostul principe este tatăl copilului său.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”

Fostul Principe Nicolae