EXCLUSIV Uluitor! Cât de puțin a ajuns să câștige Dan Negru din televiziune

Deși este regele audiențelor cu petrecerile sale de Revelion și nu numai, câștigă mai puțin decât ți-ai închipui. Iată ce salariu are Dan Negru!

Cât câștigă Dan Negru din televiziune?

E cunoscut de ani de zile, iubește ceea ce face și nu se vede niciodată într-o altă postură, are rețeta celor mai spectaculoase Revelioane, dar cu toate astea câștigă foarte puțin în această perioadă. Veniturile lui Dan Negru au scăzut dramatic din cauza pandemiei de coronavirus. Din păcate, deși premiera emisiunii Next Star a adus cifre nemaipomenite, lucru care l-ar fi făcut și în edițiile viitoare, show-ul a fost amânat în contextul crizei sanitare pe care nici acum nu am depășit-o. Pentru că stă acasă, salariu de la Antena al acestuia este de 2.400 de lei, adică suma oferită de stat pentru șomajul tehnic.

Cu toate astea, nu are de ce să-și facă griji pe partea financiară, pentru că a reușit să câștige milioane de euro de-a lungul anilor. Toți banii din televiziune au fost investiți în proprietăți, terenuri, hale și chiar a construit câteva blocuri. De astfel, dacă nu ar munci nici o singură zi o bună perioadă, acesta ar putea avea cel puțin un trai decent, lucru de care s-a asigurat până acum și nu a risipit nimic din câștigurile de peste ani.

“Am încercat să ajung la un nivel în care să nu depind financiar de televiziune”