Dan Negru, anunț despre una dintre cele mai importante emisiuni de la Antena 1. ”Se poate!”

Se pare că nu numai produse agricole, autoturisme și multe altele exportăm în alte țări. Mai nou am început să exportăm și formate de emisiuni tv. Este cazul unui format ce a aparținut celor de la Antena 1 și moderată de celebrul Dan Negru.

Ca să nu vă mai ținem în suspans, vă spunem că este vorba de un format din România, și anume show-ul „Scena Misterelor”, emisiunea cu măsti realizată de Dan Negru la Antena 1, care a fost cumpărat de un post din Ungaria. Cei de la paginademedia.ro au relatat faptul că emisiunea din Ungaria, care este deja difuzată, respectă „în oglindă”, formatul românesc „Scena misterelor”, inclusiv aceeași grafică și scenografie, numele fiind diferit, „Nu sunt cine sunt„.

Pentru cine nu își mai aduce aminte, „Scena misterelor” este o emisiune care a fost difuzată de Antena 1 anul trecut. Practic, emisiunea cu măști a fost adaptarea pentru un format „de sezon”, cu mai multe ediții, a Revelionului starurilor cu Dan Negru. Formatul de pe Antena 1 își are rădăcinile în emisiunea de acum zecei de ani de pe TVR 1 „Cu mască, fără mască”. Întrebat de cei de la paginademedia.ro despre acest ”schimb”, Dan Negru a declarat:

„E un format românesc de divertisment cu platou TV vândut pe piața internațională. E o speranța că România poate fi mai mult decât o piața de desfacere cum e acum. Când ai know how internațional e ușor să faci performanţă. Hai să şi inventăm nu doar să copiem și faptul că Scena Misterelor s-a vândut extern poate să fie un imbold. Se poate! După ce în anii 2000 am făcut cu ajutorul domnului Lazarov primele mari formate internaționale, de câţiva ani cred în produsele românești. Scena Misterelor e unul dintre ele. Așa cum e și Next Star. În campania „cumpărați produse românești” să luăm în seamă și programele TV originale „made în România”.”, a declarat Dan Negru.