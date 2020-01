EXCLUSIV Transsexualul nu este motivul real pentru care Oana Roman vrea să divorțeze. Ce se întâmplă cu Marius Elisei, de fapt

Oana Roman a recunoscut adevăratul motiv pentru care a decis separarea definitivă de soțul ei. Deși fanii au crezut că este vorba despre ultimul scandal în care este implicat Marius Elisei, nu este adevărat. Cum a ajuns, de fapt, la decizia aceasta?

Din păcate, decizia Oanei de a divorța de tatăl copilului său pare irevocabilă de data aceasta. Deși în celebrul cuplu au mai existat multe sincope de-a lungul anilor, ultimele întâmplări au umplut paharul. Cu toate că fanii fiicei lui Petre Roman cred cu desăvârșire că motivul este „escapada” lui Elisei cu transsexualul Delia, acest lucru a pus doar paie pe foc și a consolidat decizia.

Surse din anturajul celor doi au declarat, pentru impact.ro, faptul că Oana se simte puțin depășită de situația în care se află, simțindu-se trădată în cel mai rău mod, fiind „înșelată” cu un transsexual. Cu toate astea, adevăratul motiv este că difereța dintre cei doi de atitudine asupra familiei și a carierei este una mult prea mare. Conform sursei citate, fiica lui Petre Roman consideră că a luptat prea mult singură, iar că Marius s-a ferit de cele mai multe ori să arate că dorește să se întreacă pe sine sau să treacă dincolo de comoditate. Oana a mai mărturisit aceste lucruri, în linii mari, dar niciodată nu a fost împinsă de situația jenantă aferentă în care este pusă.

„Mai există un motiv pentru care eu i-am că dacă el nu reușește să-l rezolve, eu voi renunța. Eu am mai vrut să renunț și până acum. L-am rugat din suflet să înțeleagă. Marius a fost primit foarte bine în familie. Are o relație extraordinară cu mama și are o relație mult mai bună cu tata decât o am eu. Când sunt prea mulți bani iar sunt probleme, crede-mă. Și lipsa banilor a erodat relația. Eu când l-am cunoscut, prezentam o emisiune pentru care câștigam foarte mulți bani”

Oana Roman (Sursa: XNS)