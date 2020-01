Oana Roman, reacție vehementă, după ce Marius Elisei i-ar fi făcut avansuri unui transsexual. ”Noi suntem…”

Oana Roman a reacționat după ce mesajele dintre tatăl copilului ei și un transsexual au devenit publice. Cum răspunde poveștii controversate care îl are în prim-plan pe soțul ei?

Cel mai recent scandal din showbiz îl are în prim-plan pe nimeni altul decât Marius Elisei. Totul a luat naștere după ce mesajele dintre actualul soț al Oanei Roman cu un transsexual au devenit publice. Contactat de jurnaliști, Marius a susținut că se afla în stare de ebrietate și că a dorit doar să se amuze.

Pe de altă parte, fanii fostului cuplu cred că toată „distracția” lui era adevărată. Oana Roman a scris un mesaj pe o rețea de socializare în care a susținut că nu dorește să comenteze subiectul. Mai mult decât atât, vedeta a subliniat faptul că va „trimite, daca este nevoie, notificări prin avocat tuturor celor care nu inteleg ca am dreptul la imaginea si numele meu”.

„Așa cum am spus încă din Decembrie anul trecut eu și Marius Elisei suntem separați în fapt, el nu mai locuiește cu noi și deși au existat tentative de împăcare din partea lui, ne-am văzut și am fost de acord să ne vedem doar pentru că Isa are nevoie de prezența tatălui în viața sa. Totuși, eu NU pot comenta faptele și conduita nimănui și nu pot răspunde pentru faptele nimănui. De aceea nu doresc ca numele meu să fie implicat în nici o discuție referitoare la un subiect care NU are nici o legătură cu persoana mea! În acest sens voi trimite, dacă este nevoie, notificări prin avocat tuturor celor care nu înțeleg că am dreptul la imaginea și numele meu și pentru demnitatea mea și a copilului meu nu doresc să fiu asociată cu subiecte care NU mă privesc”

Oana Roman