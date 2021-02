EXCLUSIV Toni Grecu a fost externat. Primele declarații despre lupta lui cruntă cu covid-19: ”Cea mai mare dramă”

Toni Grecu, 61 de ani, unul dintre cei trei fondatori ai grupului de umor “Divertis”, a reuşit să învingă după mai bine de trei săptămâni de spitalizare noua ameninţare planetară, virusul COVID-19. Toni s-a reîntors acasă luni, 8 februarie, după ce a trecut prin nu mai puţin de trei spitale bucureştene, Grecu începând “odiseea” tratamentului spitalizat la jumătatea lunii ianuarie, sâmbătă, 16 ianuarie, la spitalul “Matei Balş”.

”Am avut de-a face cu cea mai mare dramă, dar şi cu cea mai mare comedie pe care am trăit-o vreodată!”

El ne-a precizat, la doar câteva zile după spitalizare, că nu a fost niciodată internat la Terapie Intensivă, dar că a avut nevoie mult timp de tratament, sub administrarea oxigenului. “Nu a fost niciun moment o formă uşoară a bolii, dar nici una foarte severă, care să fi necesitat internarea la ATI. După atâta timp petrecut în spital, pot spune cu mâna pe inimă că am avut de-a face cu cea mai mare dramă, dar cu şi cea mai mare comedie pe care am trăit-o vreodată!”, ne declara Toni Grecu, în exclusivitate pentru playtech.ro.

”Privind retrospectiv, pot afirma acum doar atât: noaptea aceea de pomină de la Matei Balş e una încă complicată în mintea mea. Încă nu am decantat toate acele minute grele”

Iar luni, 29 ianuarie, în dimineaţa producerii tragicului incendiu de la “Matei Balş”, în care au murit cinci pacienţi, cărora li s-au adăugat în zilele ce au urmat alţi zece, Toni Grecu se afla printre pacienții internați la Institutul ”Matei Balș” din București, într-un salon de la etajul 2.

El a precizat atunci că s-a târât singur până la prima Salvare întâlnită în curtea spitalului, Toni Grecu aflându-se printre cei peste 100 de pacienţi evacuaţi de urgenţă în aceeaşi dimineaţă de la “Matei Balş” la diverse alte spitale. Grecu a fost mutat mai întâi la Spitalul de Urgenţă Sf. Pantelimon, de unde, după numai 24 de ore, a fost mutat la Monza Metropolitan Hospital.

”Nu ştiu dacă am să scriu vreodată vreun scheci despre perioada asta de viaţă sau despre COVID-19, dar dacă am s-o fac voi încerca să nu uit nimic din toate cele trăite!”

Artistul susţine că, în prezent, este “în regulă”, dar nu a dorit să ofere amănunte despre starea sa generală de sănătate sau despre eventuale efecte ale trecerii prin boală. “Vreau să mulţumesc corpului medical din toate cele trei spitale prin care am trecut. Am fost impecabil tratat.

După cum trebuie să le mulţumesc tuturor celor, printre accesele mele de tuse şi frisoane, m-au făcut să râd, să văd partea frumoasă a paharului. Şi asta a venit nu doar din partea medicilor sau asistentelor, ci şi a colegilor de salon sau a prietenilor care au ţinut aproape. Tuturor, le mulţumesc. Am vorbit despre partea de comedie ce a însoţit totuşi tragedia asta. Şi nu mă refer la boala în sine.

Mă refer la ceea ce am văzut şi am trăit în spital, la oamenii cu care am intrat în contact, la lucrurile frumoase şi la cele urâte sau dramatice cu care am intrat, cu sau fără voia mea, în contact. Nu ştiu dacă am să scriu vreodată vreun scheci despre perioada asta de viaţă sau despre COVID-19, dar dacă am s-o fac voi încerca să nu uit nimic din toate cele trăite!”, este promisiunea lui Toni Grecu.