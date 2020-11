EXCLUSIV Soluția lui Ovidiu Cuncea pentru a evita masca în plină pandemie. Ce face fostul actor

Celebrul actor Ovidiu Cuncea (52 de ani) crede că actualele timpuri trebuie trăite după reguli noi. Sau aproape noi, fiindcă tăcerea, după el, a putut fi aplicată cu succes și în alte vremuri. Acesta e motivul principal care a stat la baza deciziei sale de a se retrage din lume, ba chiar și din lumina reflectoarelor. Cel puțin, pentru o scurtă perioadă.

EXLUSIV. Ce soluție a găsit Ovidiu Cuncea pentru evitarea măștii de protecție

Misterios din fire, Ovidiu Cuncea susține că acum cea mai bună soluție este tăcerea. ”E mult mai bine azi să fim rezervați. Rezervați în cuvinte și în gesturi. Nu știi niciodată ce reacții poți declanșa în cel de lângă tine și atunci e mai bine să taci. Sau să rostești cuvinte puține, asigurându-te că te-ai făcut bine înțeles”, a declarat, pentru impact.ro, artistul Ovidiu Cuncea. El a mai adăugat că acest lucru l-a învățat din viața de zi cu zi, iar viața la mânăstire i-a întărit convingerea: ”Ați observat cu toții, cred, ce reacții au, de multe ori, diversele postări de pe paginile de Facebook. De multe ori lumea nu înțelege sau nu știe să tacă sau măcar să fie mai rezervată. Așa iau naștere tot felul de episoade triste, ca să nu le numesc altfel”. Acesta e și motivul pentru care actorul-preot alege des să se retragă în singurătate, în inima munților. Cel mai recent a făcut-o la finele lunii octombrie, când a ales să urce în munții Bucegi, la peste 2.200 m altitudine: ”Am putut respira aer curat, fără nici un fel de mască de protecție!”, ne-a spus el. A divorțat după 20 de ani Ovidiu Cuncea susține că slujirea la altar îi face mult bine și că va continua, cel puțin o dată pe săptămână, să se regăsească în compania lucrurilor sfinte și a sfințeniei divine. Ovidiu Cuncea a trecut recent printr-un proces de separare de femeia care i-a stat alături peste 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii, un băiat de 21 de ani și o fată cu doar un an mai mică. Sfințit ca diacon ortodox în Grecia, după divorț, Ovidiu Cuncea a traversat actuala pandemie alegând singurătatea și tăcerea zidurilor mânăstirii, fără a detalia însă vreodată locul retragerii sale. A repetat de mai multe ori că doar credința a reușit să-l salveze din încercările grele prin care a trecut.

„Spuneam rugăciuni în gând și am avut o viziune”

Ovidiu Cuncea a făcut o dezvăluire emoționantă în emisiunea “Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars: “Spuneam rugăciuni în gând și am avut o viziune, ca un om care apare în fața ta. Am avut un șoc, ca și cum intră cineva în cameră peste tine. Era Maica Domnului care mi-a zis că o să-i slujesc Mântuitorului, nu unei biserici. Când i-am mulțumit, a dispărut. Înainte, când auzeam ceva asemănător, nu credeam, absolut deloc”.

Ovidiu a devenit cunoscut în lumea televiziunii cu emisiunea “Ciao, Darwin” (Antena 1). Întrebat dacă și-ar mai dori o revenire pe micul ecran, el a declarat: ”Nu știu dacă aș mai putea face lucrurile de atunci, dar am o nostalgie. Dacă aș mai vrea să fac o emisiune, aș face una culturală. Am făcut tot felul de nebuneli și nu mi se mai pare nimic spectaculos”. Artistul așteaptă cu nerăbdare revenirea pe scena Teatrului Național din București, unde repetă pentru un nou spectacol, alături de colegii lui.