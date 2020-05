EXCLUSIV Scenele i-au îngrozit pe vecini. Ce s-a întâmplat în casa Clejanilor, după ce Margherita s-a întors de la Poliție

Situația în care se află Margherita este una foarte grea. Aceasta trebuie să dea explicații familiei sale întâi de toate, pentru că nu cooperează cu presa din România, din câte s-a văzut din declarațiile puține și derutante pe care le-a făcut.

Pe cât de liniștită și relaxată părea în plimbarea de azi de pe faleză alături de iubitul ei, pe atât de agitată a fost prima noapte acasă. După ce părinții săi au aflat de accidentul auto produs de fiica lor, Ioniță a decis să vină la secția de Poliție pentru a o aduce acasă. Zis și făcut! După dialogul cu oamenii legii, tânăra a plecat spre casă.

Polițist: Dacă era iarbă, ieșea cannabis.

Ioniță: De ce n-a ieșt iarbă, au ieșit doar pastilele?

Polițist: Nu a ieșit iarbă, doar pastilele acestea care nu știu ce înseamnă.

Margherita: Pastile care sunt din farmacie.

Ioniță: Pe tine te întreb cum faci?

Margherita: Eu știu că sunt niște pastile din farmacie.

Ioniță: Spune-mi ce?

Margherita: ”Cevalcem” (?!?) Ceva de genu’, da.

Ioniță: Ok

(Sursa: cancan.ro)

Lucrurile nu aveau să se amelioreze imediat, pentru că la ieșirea din instituție o așteptau câțiva reporteri și cameramani. Solista a continuat să uimească, pentru că seria de declarații pe care a făcut-o nu și-a găsit sensul. Ori cântăreața și-a găsit alinarea în aceste momente de cumpănă servind un sarcasm de zile mari judenaliștilor de la fața locului.

„Toate bune și frumoase… ce teste să se facă? Alcool text nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”

Margherita de la Clejani