EXCLUSIV Scandal amoros în lumea fotbalului. Fosta soție a lui Daniel Pancu, acuzații grave după ce fotbalistul ar fi divorțat pentru amantă

Fosta soție a lui Daniel Pancu nu poate accepta faptul că acesta a fugit repede în brațele altei femei și este hotărâtă să îi facă acestuia viața un coșmar.

Și-au spus adio după jumătate de viață împreună!

S-au iubit timp de 22 ani de ani, însă relația lor a fost, întotdeauna, una extrem de dificilă, plină de certuri și împăcări. Prima dată, Daniel Pancu și soția sa au fost la un pas de divorț în 2012, atunci când Mihaela Stanciu susținea în justificarea pentru judecătorie faptul că fostul mare rapidist are mari probleme cu alcoolul, o înșală mereu și are momente când devine agresiv verbal. Cu toate acestea, ei au decis, atunci, să mai dea încă o șansă căsniciei lor de dragul celor doi copii. În acel an, fratele Mihaelei, fostul mare rapidist Nicolae Stanciu, mărturisea că nu este deloc de acord cu atitudinea surorii sale, care încearcă să îl compromită pe Pancu prin intermediul declarațiilor publice pe care le făcuse și că ea ar trebuie să plece din căsnicie exact cu ceea ce a venit, cu hainele de pe ea. Acum, însă, acesta nu vrea să mai audă de fostul său cumnat.

Acuzat că are aceeași amantă de 20 de ani

În urmă cu câteva luni, Mihaela a intentat din nou divorț, susținând că este sătulă până peste cap de infidelitățile fotbalistului și că vrea să își recapete libertatea. Imediat după despărțire, antrenorul echipei Poli Iași a fost văzut în compania unei alte blonde superbe, și ea celebră, fostul model Andra Teodorescu, o prezență discretă și elegantă în showbizz-ul autohton. Așa cum era de așteptat, fosta soție a lui Pancu nu a suportat ideea ca tatăl copiilor ei, bărbatul lângă care a stat 22 de ani, la bine și la greu, și-a putut reface viața atât de repede. Astfel, ea a început într-un război al declarațiilor pe conturile de socializare, însă, mai mult decât atât, are grijă să îi facă viața un coșmar lui Daniel: “Face tot felul de răutăți. Dacă Daniel se duce la mare cu Andra, ea află și imediat apare în zonă. Dacă vine el să își vadă copiii, ea imediat pune poze pe facebook cu el. În plus, spune tuturor că Andra este o femeie cu moravuri ușoare și că este amanta lui Pancu de 20 de ani. El încearcă să nu bage în seamă toate aceste răutăți, iar Andra îl ajută enorm să și reușească. Știm cu toții faptul că el este un tip temperamental, dar femeia aceasta a adus în viața lui multă liniște, mult echilibru. Ambii speră că, la un moment dat, Mihaela se va obișnui cu ideea și că se va liniști”, ne-au declarat apropiați ai familiei Pancu, pentru impact.ro.