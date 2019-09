Ilie Năstase, ipostază inedită cu Roxana Ciuhulescu. ”Mărimea contează?” FOTO

Ilie Năstase și roxana Ciuhulescu s-au întâlnit în cadrul unui eveniment, ocazie perfectă pentru a glumi și pentru a face o fotografie să le rămână amintire peste ani și ani. Ilie Năstase, pus mereu pe șotii, a făcut un gest aparte pentru a scoate în evidență înălțimea Roxanei, una dintre cele mai înalte femei din România.

Unul dintre cei mai cunoscuți sportivi pe care i-a avut România s-a lăsat fotografiat alături de Roxana Ciuhulescu. Cunoscută ca fiind una dintre cele mai înalte femei din România, a dat curs unei glume care vizează calitatea fizică aparte pe care o are. „Mărimea contează?!? 😂😂😂 #IlieNăstase vrea să fie mereu la înălțime ☝🏼”, a scris Roxana Ciuhulescu în dreptul fotografiei.

Majoritatea prietenilor de pe rețelele de socializare ai Roxanei au gustat din plin ipostaza și au râs copios. Fanii acesteia au continuat mai apoi să o complimenteze și să-i spună că mereu va fi locul 1, în timp ce alții i-au spus că este momentul caIlie să strălucească. „De data asta e 2 la 1 pentru tine.D-l Ilie 1 profesional, iar tu 1 profesional plus 1 fizic👏🤗😘❤️”, a fost comentariul unui internaut.

„Tatăl ei, Dumnezeu să îl odihnească, avea 2 metri și 5 centimetri înălțime. Era baschetbalist. Eu, tot înaltă, așa că ne-a moștenit pe amândoi. A luat media dintre noi. Ana, la vârsta de 8 ani, se îmbracă de la copii de vârsta 11-12 ani. Puțini oamenicred că eu am crescut 14 centimetri într-o vară. Mai în glumă, mai în serios, îl tachinam pe soțul meu și îi spuneam că e foarte posibil să îl întreacă pe el la înălțime. Haine se găsesc pentru femei atât de înalte, dar se găsesc foarte greu. Pentru mine era greu, iar în România rar găseam ceva care să mi se potrivească. Acum am început să mi le fac la comandă, am început și eu business acum”

Roxana Ciuhulescu