EXCLUSIV Petrișor are covid-19 și Andreea Bălan a intrat în contact cu el. Ce a făcut blonda după ce a aflat

Vești proaste pentru partenerul de scenă al Andreei Bălan. Dansatorul Petrișor are covid-19. Acesta a fost depistat pozitiv cu ajutorul unui test rapid efectuat în timpul filmărilor pentru Revelionul 2021 al lui Dan Negru, de la Antena 1, care au avut loc săptămâna aceasta.

Partenerul Andreei Bălan, depistat pozitiv cu coronavirus

Petrișor Ruge, dansatorul Andreeei Bălan, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Artistul venise invitat la filmările pentru Revelionul 2021 găzduit la Antena 1 de Dan Negru pentru a susține un moment de dans alături de Andreea Bălan. Pentru a respecta reglementările legislative în vigoare, postul din Băneasa a luat decizia ca toți invitații, dar și publicul spectator, să fie testați înainte de începrea înregistrărilor.

„Rezultatul iese pe loc și are acuratețe 90%. Au fost depistate pozitiv mai multe persoane din public, vreo 4-5. Surpriza a fost la Petrișor care a ieșit și el pozitiv, iar Andreea a fost nevoită să-și susțină momentul singură. A fost trimis la spital”, au declarat surse din preajma artiștilor participanți la Revelionul 2021 al lui Dan Negru, pentru Impact.ro.

Zeci de artiști din întreaga Românie s-au strâns la filmările Revelionului găzduit an de an de Dan Negru. Cum artiștii nu au mai avut spectacole pe pandemie, aceștia și-au dorit neapărat să apară la TV în noaptea dintre ani. Dan Negru a dat drumul filmărilor pentru Revelionul din acest an, în ciuda restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus.

„Împreună cu echipa de producție TV, am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie. Deci, se face! Cu toate măsurile de siguranță”, a spus realizatorul de la Antena 1 în mediul on line, asigurându-i pe artiști că va lua toate măsurile de siguranță pentru ca aceștia să nu se infecteze cu Covid. Tocmai de aceea toți paticipanții la show au făcut înainte un test Covid-19 rapid. Printre artiștii pe care îi veți vedea la Antena 1 în noaptea dintre ani se numără: Mihai Trăistariu, Ruby, Cătălin Crișan, Connect R, Adriana Trandafir, Jojo, Jador, fotbalistul Giani Kiriță și Elena Merișoreanu.

Cine este Petrișor Ruge?

Petrișor Ruge s-a făcut remarcat la „Dansez pentru tine”, alături de Andreea Bălan. Prestația lor nu a impresionat doar juriul, ci și telespectatorii care le-au și adus marele trofeu. La finalul competiției, apreciat de Andreea Bălan, Petrișor a fost cooptat în echipa ei de dansatori. În plus, Ruge face parte și din baletul lui Edi Stancu, este instructor de Zumba și cochetează şi cu editarea muzicală. Și-a ales numele de DJ Petri, și, de curând, a și realizat un remix al piesei Things U Do 2 Me, cântată de Andreea Bălan. Marea finală din 2008 a emisiunii „Dansez pentru tine” nu a fost deloc una ușoară pentru concurenți.

Numai că Andreea și Petrișor au reușit să construiască un sincron perfect, învingându-i astfel pe Smiley și Adriela, Laura și Bogdan. De atunci, viața lui Rouge s-a schimbat. A rămas în anturajul Andreei, au participat la emisiuni concurs unde au și câștigat premii. Dar, după succesul de la Dansez pentru tine, cele mai mari satisfacții le-au avut în Mexic unde au concurat la „Bailando por el Mundo”. Atunci s-a zvonit că cei doi ar avea o relație. Ambii au infirmat zvonurile și, mai mult decât atât, la scurt timp după episodul din Mexic, Petrișor a apărut în compania Sandrei Izbașa. Cei doi au avut o relație dar care, din păcate, nu a durat mult. Acum, Ruge este din nou singur.

EXCLUSIV Ce s-a întâmplat la filmările Revelionului 2021 al lui Dan Negru. Antena 1 a încălcat legea, conform ordinului actual