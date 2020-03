EXCLUSIV Nepotul lui Florin Piersic a ajuns de urgență la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii lui Sacha

Emoții mari pentru fiul maestrului Florin Piersic. Sasha, fiul lui Florin Piersic Jr. și al iubitei sale, Andreea, a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei viroze foarte puternice.

EXCLUSIV Nepotul lui Florin Piersic a ajuns de urgență la spital

Potrivit surselor Impact.ro, Sasha, nepotul în vârstă de patru ani al lui Florin Piersic a fost dus cu ambulanța la spital săptămâna trecută. Astfel, el a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei viroze foarte puternice.

Câți nepoți are Florin Piersic

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori de la noi. Pe data de 27 ianuarie, acesta a împlinit vârsta de 84 de ani. Actorul nu-și arată însă vârsta, fiind la fel de vioi ca în tinerețe.

Florin Piersic are la activ trei căsnicii, rezultând doi băieți: Florin și Daniel. Dacă Florin Piersic Jr. i-a împărtășit pasiunea pentru actorie și i-a călcat pe urme, Daniel lucrează în alt domeniu. Astfel că, fiul cel mic al actorului este economist și lucrează la o firmă din Viena, unde este stabilit cu familia sa. Florin este rodul dragostei cu Tatiana Iekel, iar Daniel este fiul cel mic pe care îl are cu Anna Szeleș. Florin Piersic Jr. are o fetiță, pe nume Sonia, cu actrița Dorina Chiriac, iar de patru ani este tatăl lui Sasha, rodul iubirii dintre el și iubita sa, Andreea.

”De Tatiana m-am despărţit pentru că n-a mai mers, pur şi simplu, eram foarte tânăr şi buimăcit de succes, iar Ana Szeles a plecat la Budapesta. Am rămas cu amândouă în relaţii foarte bune, ne vizităm. Din fericire, acum, la vârsta înţelepciunii, am norocul să reziste lângă mine o femeie cu totul specială”, a spus el. Pe ambele le-a cunoscut pe platourile de filmare”, a povestit maestrul Florin Piersic.

Și Daniel, fiul cel mic al actorului este tată, astfel că Florin Piersic este bunicul a doi băieți din partea acestuia.