EXCLUSIV Mihai Mitoșeru, adevărul despre dispariția lui Bursucu’ de la Teo Show. Ce s-a întâmplat

Cei 14 ani de relație s-au dus pe Apa Sâmbetei! Acum d-abia dacă-și mai vorbesc! Mihai Mitoșeru (45 de ani) a șocat când a anunțat anul trecut divorțul de iubirea vieții lui, Noemi. Deși s-au certat și împăcat în nenumărate rânduri, despărțirea a fost până la urmă inevitabilă. Prezentatorul Kanal D și-a deschis sufletul în interviul acordat în exclusivitate pentru Playtech.ro.. El ne-a povestit despre motivele care au dus la ruptura de Noemi, despre buna lui prietenă Teo Trandafir, dar și despre Andreea Mantea, alături de care filmează emisiunea: ”Se strigă darul!”.

”În pandemie, până și cățelul este epuizat, l-am plimbat în perioada de izolare până a obosit și nu mai dorea să iasă afară”

Cum te descurci singur, în pandemie?

Cel mai mult mi-a lipsit viața, pentru mine statul în casă este nociv. Am stat doar cu cățelul, pentru că n-am fost atât de „inspirat” să divorțez mai târziu. Mi-am spus de multe ori că aș vrea câteva zile în care să nu fac nimic, în care doar să mănânc pizza și să mă uit la seriale. Dar după câteva zile am „înnebunit”. Eu nu pot sta fizic. Pot sta pe scenă, la filmări ore întregi în picioare, dar nu mă pune să stau. Am văzut toate serialele, nu mai pot citi, m-am săturat. Până și cățelul este epuizat, l-am plimbat în perioada de izolare până a obosit și nu mai dorea să iasă afară.

Ești de acord cu restricțiile impuse de autorități? Prietenul tău Dan Bittman a provocat un adevărat scandal cu declarațiile anti-Covid? De ce parte a baricadei ești? Te vei vaccina?

Nu aș vrea să vorbesc eu în locul lui, știu că Dan Bittman poartă mască, nu este împotriva purtării ei. Eu sunt un om normal, port mască, mă dezinfectez, am grijă, ies doar când am nevoie, nu merg la mama pentru că are o vârstă și îmi este teamă să nu îi dau virusul. Pentru mine acest lucru este foarte greu, eu o am doar pe mama, pe care în această perioadă nu am văzut-o și nici nu vreau să risc. Sunt primul care se va vaccina când va fi disponibil vaccinul. Iau pastile când este nevoie, sunt fricos, ușor ipohondru. Virusul nu alege, și vaccinul ne poate readuce la o viață normală. Ce trebuie să facem cu toții este să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru, respectând recomandările medicilor.

”Școala mea de televiziune s-a numit furt de meserie de la Teo Trandafir, am stat pe lângă ea, este un profesionist”

Ești mai nou împreună cu Teo Trandafir la emisiune. Cum e să lucrezi cu ea?

Pe Teo Trandafir o cunosc de 21 de ani, de când eu începusem să prezint emisiunea ”Bingo” și ea prezenta un matinal cu Mircea Badea. Eram în aceeași gașcă. Eu așa am învățat, nu am făcut o școală de televiziune. Am terminat Actoria și am intrat direct în televiziune. Școala mea s-a numit furt de meserie de la Teo, am stat pe lângă ea, este un profesionist, cea mai bună profesoară și cea mai bună femeie din televiziune, după părerea mea, de departe. Este un prieten adevărat, pe care m-am putut baza la orice oră, în orice moment, de 21 de ani de când ne cunoaștem. I-am ținut locul lui Bursucu puțin, care a lipsit motivat, a avut filmări speciale pentru Sărbători.

Ce șanse sunt ca emisiunea ”Se strigă darul!” să se reia? Cum te înțelegi cu Andreea Mantea, la filmări?

Șansele sunt foarte mari, depinde acum de încheierea acestei pandemii ca să se reia nunțile. Reluările au făcut audiențe foarte mari, suntem foarte mândri pentru ca oamenii apreciază ceea ce am făcut noi acolo. Am multe amintiri cu Andreea Mantea, pentru că ceea ce facem noi acolo este pe bune, nu jucăm teatru, competiția este reală între noi. Cred că o „bat” de mai multe ori pe Andreea Mantea, dar muncesc mai mult. La ea este mai simplu; se îmbracă frumos, dă un pic de ruj și umple lada de zestre. Eu mulg vaca, fac orice. În trei, patru ani de când lucrăm împreună la acest proiect am strâns multe amintiri frumoase.

”După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten cu fosta soție. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi”

În ce relații ești cu fosta soție, Noemi? Se zvonise că vă veți împăca..

Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…

Care este cel mai mare regret al tău de până acum?

Deși am fugit toată viața de această responsabilitate, regretul meu este că nu am un copil.

”Și eu am luat-o de la zero profesional, am rămas cu mama, Noemi și cățelul în stradă, ne-am pierdut casa, dar am făcut împrumuturi, am reușit să ne luam din nou acoperiș deasupra capului”

Te consideri ghinionist în viața personală?

Nu, cum să fiu ghinionist sau să fiu urmărit de blestem când am avut o relație frumoasă, care a durat 14 ani? Unii se consideră norocoși dacă țin o relație doi ani. Am fost fericit în cei 14 ani, chiar dacă ultimele luni de relație au fost tensionate. Nu pot șterge cu buretele anii în care am fost fericit.

În anul acesta, al pandemiei, au plecat nume grele de pe scena artistică și din show-biz. Costin Mărculescu a fost unul din prietenii tăi…

De Costin Mărculescu, Dumnezeu să-l ierte, mă leagă foarte multe amintiri. Am fost pe scenă și în show-uri în care se făcea divertisment de calitate. Era un băiat foarte mișto, avea umor, talent, știa să aibă autoironie. Singura lui problemă este că nu a știut să o ia de la început, după ce a căzut. Nu a putut accepta că a pierdut tot. Eu am luat-o de la zero de trei ori, el nu a putut. Nu l-am înțeles niciodată în acest refuz de a o lua de la început. Și eu am luat-o de la zero profesional, am rămas cu mama, Noemi și cățelul în stradă, ne-am pierdut casa, dar am făcut împrumuturi, am reușit să ne luam din nou acoperiș deasupra capului. El nu a putut face asta.