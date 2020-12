EXCLUSIV Meniul sănătos al lui Randi. Cântărețul român, transformare totală după o decizie radicală

Celebrul solist Randi sau Andrei Ropcea, pe numele său real, care se numără printre răsfățații topurilor muzicale, cu piesele ”Ochii ăia verzi” și ”Dansam”, a adoptat un stil de viață sănătos. A renunțat la carne și deja s-a specializat în rețete vegetariene, specialitatea casei fiind chifteluțele din năut. Artistul ne-a povestit, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro , despre meniul zilnic, despre noile surprize muzicale, dar și despre familia lui, fără de care Revelionul nu ar fi o petrecere pe cinste. Randi e nelipsit și din sala de sport, unde trage de fiare ca să facă mușchi. Doar așa zice că se poate descurca la frământatul cozonacilor: ”Nu recomand celor care nu au condiție fizică bună!”

Care este meniul lui Randi de sărbători?

Bună, Randi! Ai trecut la un regim de viață mai sănătos. Mai exact, ce ai eliminat din alimentație?

Nu sunt vegan, ci doar un vegetarian relaxat! Adică mănânc și pește și fructe de mare, din când în când ! E o decizie luată într-un mod realist și uman! Eram vegetarian înainte să merg în Asia, însă, după ce am fost acolo, m-am convins că nu am nevoie de carne ca să funcționez perfect și am și prins un pic din modul în care preparau legumele și peștele acolo! În urmă cu 6 ani am renunțat la carne. În primul rând am realizat că nu am nevoie de carne și că, mai mult, îmi face și rău! În al doilea rând, bineînțeles, e considerentul mediului, al distrugerii și al consumerismului inutil, fără măsură.

Pentru mine a fost ușor să renunț la carne pentru că nu eram înnebunit după ea și-mi plăceau mai mult peștele și fructele de mare. Însă, dacă ar fi să numesc o schimbare în această perioadă e aceea că, de când stau acasă, nu mai fac nicio greșeală când vine vorba de modul în care mă hrănesc! Înainte mai scăpam câte un desert cu prietenii acasă, mâncam dus de pofte uneori.

Cum recuperezi lipsa proteinelor, din ce alimente?

Din tot felul de alimente, la fel de bogate în proteine. Acum mănânc doar cât am nevoie și tot regimul meu se bazează pe ouă, orez, năut, batoane proteice și pudre proteice, uneori și brânză, iar cerealele nu-mi lipsesc absolut niciodată din casă. În această perioadă (a pandemiei) m-am bazat pe chestii mai simple, care se fac repede. Nu țin atât de mult la gust, cât la aportul proteic pe care îl au produsele consumate, iar unul dintre produsele preferate ale acestor zile este soia, trasă la tigaie cu ceapă, usturoi și orez”. În topul preferințelor mele culinare se află mâncarea cu gust exotic, asiatic, cu unt de cocos, ghimbir și pește proaspăt. Sunt fascinat de condimentele și gusturile din țările asiatice. Înainte mâncam pește și fructe de mare mai mult, însă statul în casă e opusul mersului la vânat de produse exotice prin marketuri!

Ce mănânci la micul dejun? Ce fructe îți plac?

Ritualul meu e să zbor din pat direct la sport și de la sport să zbor direct la studio! Acolo mănânc cereale cu lapte de quinoa sau banană cu iaurt grecesc și cereale! Încerc să fiu cât mai practic și light! Îmi plac mult fructele exotice: mango, ananas, jackfruit, mangosteen însă și cireșele, smochinele, merele. Legat de legume, mănânc aproape orice legumă, fie că-mi place sau nu, trecând de la mofturi la a mânca ceea ce-mi face bine. Recunosc că mănânc des avocado, baby spanac și rucola.

Care sunt beneficiile unui stil de viață vegetarian?

Mai multă energie și sănătate.

Ce bunătăți ai gătit pentru Revelion?

Particip, desigur, și ajut la prepararea mai multor feluri, printre care salata de boeuf și cea de vinete. Dar specialitatea mea este frământatul cozonacilor. Acolo mi-am îmbunătățit tehnica an de an și e ceva de muncă! Nu recomand celor care nu au condiție fizică bună”, ne-a mai declarat artistul.

Te rog să le oferi cititorilor impact. ro o rețetă vegană, dar și micile tale secrete culinare.

V-aș propune chifteluțele vegetariene: ”Năut fiert, aproximativ 250 de g, pisat după fierbere și amestecat cu fasole roșie, ceapă, condimente asiatice, boia afumată și ou! Toată pasta se modelează în chifteluțe, se lasă la odihnit (o expresie culinară simpatică) și apoi acestea se dau la cuptor, aproximativ 40 de minute. O să obțineți chifteluțe vegetariene foarte gustoase și sănătoase.

A muncit mult timp în studiul de înregistrări, va lansa piesa ”Prinț și cerșetor”

Cum se desfășoară activitatea ta muzicală, la vreme de pandemie? Ce surprize le pregătești fanilor?

A fost un an foarte bun, am petrecut mult timp în studio, am compus și am lansat multe piese. Și începutul de an va fi prolific în acest sens, inclusiv din punct de vedere al colaborărilor. Până să vi le dezvălui pe acestea, pot spune că vom lansa piesa „Prinț și cerșetor”, va fi un mesaj altfel, un însemn spre simplitate, spre esență.

Unde petreci Revelionul?

Acasă, la părinți, cu toată familia adunată, cu fratele meu, cumnata și nepoții mei. Respectăm tradiția de a fi împreună, ca în fiecare an, de a face pregătirile împreună și de a ne bucura de acest timp al nostru.

În ce țară vei face primul popas, după ridicarea restricțiilor? Și care va fi primul răsfăț?

Îmi plac foarte mult țările asiatice, acolo mă regăsesc cel mai mult. Îmi doresc să ajung în Bali. Mai ales că la începutul pandemiei mi-am anulat vacanța și nu am mai călătorit.