EXCLUSIV Mariana Moculescu, dezvăluiri despre incredibila legătură dintre Nidia și Horia Moculescu. Nimeni nu are loc între ei

Mariana Moculescu își adoră fiica, pe Nidia, însă recunoaște că ocupă doar cel de-al doilea loc, în inima ei. În interviul pentru Playtech.ro, fosta soție a marelui compozitor ne-a povestit despre legătura puternică dintre Nidia și Horia Moculescu, în care nimeni nu mai are loc: ”Între Nidia și tatăl ei a fost mereu o mare iubire. Horia dansa cu Nidia în brațe, de când ea avea doar câteva luni de viață”.

Nidia Moculescu locuiește și acum, la cei 31 de ani, pe care îi va împlini pe 1 mai, împreună cu Horia Moculescu (84 de ani), de care are o mare grijă:

La vreme de pandemie, Nidia se teme pentru viața celebrului ei tată, care se confruntă cu serioase probleme de sănătate.

”De afară aşa se vede, că sunt sănătos. Mie fumatul mi-a făcut atât de rău, încât eu, care am fost sportiv de performanţă, abia urc 20 de trepte. Sunt o ţintă, am un BPOC (n.r. Boală Obstructiv Pulmonară Cronică), o boală de plămâni dobândită cu încredere şi entuziasm, după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă”, povestea Horia Moculescu, la Antena Stars.

Mariana Moculescu a revenit, anul trecut, la București, după ce a părăsit Italia, și se bucură enorm că a făcut pace cu fiica ei, Nidia, care, ce-i drept, a avut o adolescență rebelă, presărată cu scandaluri de pomină:

”Am lăsat totul în urmă, acum Nidia mă vizitează des, mergem împreună la mall, la cosmetică, la plimbare. În fiecare dimineață, îi trimit câte un sms, în care îi spun: ”Bună dimineața, trandafirul meu iubit și frumos!”. Da, pe Horia îl iubește mai mult decât pe mine, dar mă bucur că acum am făcut pace și cu Moculescu, am pus capăt discuțiilor”, ne-a mai declarat Mariana Moculescu.

Horia Moculescu i-a luat partea Nidiei, mereu, în toate scandalurile, inclusiv când apropiații au acuzat-o pe fiica lui de consum de droguri, în adolescență:

“Fata mea nu are nicio treabă cu drogurile, eu am controlat-o pe mâini și am verificat-o în localul unde cânta și nu am observat nimic”, o apăra compozitorul, într-un interviu tv.