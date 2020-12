EXCLUSIV Lovitură dură pentru Mihai Bendeac. Femeia pe care o iubește se va căsători cu alt bărbat

L-a fermecat pe Mihai Bendeac la prima vedere! Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, este femeia care a reușit imposibilul. I-a furat mințile celebrului jurat de la ”iUmor”, dintr-o privire! După savurosul moment artistic susținut de ea la celebra emisiune, juratul Mihai Bendeac a recunoscut public că o iubește de mai mult timp, în secret. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro, Barbara ne-a povestit despre episodul cu Mihai Bendeac, dar și despre iubitul ei, de profesie medic, alături de care are mari planuri de viitor.

Actorul Mihai Bendeac, jurat la ”iUmor” (Antena 1), a recunoscut în direct că e topit după Barbara Isasi:

”Mamă, ce îmi place de fata asta! Barbara Isasi este o femeie care îți luminează nopțile. Mi-aduc aminte, ca ieri, că am ajuns într-o seară acasă, am deschis televizorul și dintr-o dată am văzut o fată care era în rând cu alți cetățeni, așteptând să apese pe un buton. Când am văzut un prim-plan cu ea, mi s-a deschis sufletul. M-am îndrăgostit. Am căutat-o pe Instagram, dar nu i-am dat follow, mi-a fost rușine!”, povestea el.