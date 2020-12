Mihai Bendeac, unul din actorii de comedie ai momentului, și juratul iUmor, a decis să vorbească despre viața lui. Toate angosaele, problemele personale și intimățile sale vor fi scoase la vedere într-o carte care stă să apară.

Juratul iUmor de la Atena 1, Mihai Bendeac, a recunoscut, nu de puține ori, că are probleme personale. Nu de puține ori a vorbit despre problemele mari pe care le are cu încrederea de sine. Sunt lucruri deja știute, publice și spuse sincer, fără ascunzișuri.

La fel și când vine vorba de relațiile sale, deja de notorietate. prin 2014, Mihai Bendeac declara că se va apuca să scrie o carte. Motivația a fost lansarea cărții scrisă de prietenul său, Codin Maticiuc.

Numai că s-a dovedit că drumul de la idee la a scrie și finaliza o carte nu a fost chiar unul ușor. Într-un interviu dat recent Mihai Bendeac a recunoscut că i-a fost foarte greu să scrie cartea denumită „Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama”.

După cum povestește actorul, cartea a început să prindă contur în plină pandemie, apoi lucrurile au mers de la sine, având în vedere că a avut destul timp pentru a se putea concentra asupra cărții. Întreaga carte se bazează pe amintirile mamei sale, într-un dialog cu Mihai, ceea ce dă o anume originalitate cărții scrise.

”Primul moment în care am început să scriu și am început și documentarea a fost pe la mijlocul lui aprilie, dacă nu mă înșel. Având în vedere că eram în plină pandemie, nu aveam spectacole și chiar mi-am propus asta. Mi-am propus să întru într-o poveste, într-un fel de dolce far niente.

În afară de amintirile mamei, Mihai vorbește și despre viitoare dezvăluiri din viața personală, undeva la limita sexualității și a bunelor moravuri. În afară de asta, actorul recunoaște, că a fost greu să scrie și să retrăiască anumite traume din trecutul său.

”E o carte care sigur că are zone de emoție, dar sigur că are și niște zone extrem de ireverențioase. Are și zone sau accente poate vulgare pentru unii, în anumite momente. Are și zone, poate, șocante sau derajante pentru alții. Sunt niște traume din trecut pe care nu prea mi-aș fi dorit să le revizitez.

Nu mi-aș permite vreodată să mă laud cu vreun fel de calitate scriitoricească, dar singura chestie cu care mă pot lauda și mă pot uita în oglindă și să îmbrățișez chestia asta, este faptul că am scris foarte sincer. Extrem de sincer, iar pentru mine a fost o terapie.”, mai povestește Mihai.