EXCLUSIV Larisa Drăgulescu, decizie majoră. Surpriza anunțată de fosta soție a lui Marian Drăgulescu

Larisa Drăgulescu se mărită din nou, sâmbătă, la 14 ani de la scandalosul divorț de celebrul gimnast Marian Drăgulescu, bărbatul care o și bătuse, la nervi. De data aceasta, Larisa și-a ales un partener de viață cu mult mai calm: ”Mă lasă să țip, când mă enervez!”, ne-a spus Larisa, în interviul pentru Playtech.ro. Ea ne-a mai spus că a făcut pace cu Marian, de dragul celor doi copii ai lor: ”Acum am dat-o la pace cu Marian, vorbim fără nicio problemă. De copii se interesează Marian, le trimite de toate”.

Fosta soție a celebrului sportiv Marian Drăgulescu mai crede în instituția căsătoriei, chiar dacă fostul soț a și bătut-o, prin urmare, sâmbătă, își va uni destinele cu iubitul ei.

“Sâmbătă o să aibă loc cununia civilă, sunt foarte fericită, dar și emoționată, în același timp. Sunt împreună cu această persoană de patru ani, însă nu a fost o relație constantă, ne-am mai despărțit după care ne-am împăcat, eu am mai fost și cu altcineva, însă iată că am rămas cu el, așa a vrut Dumnezeu! În această perioadă mi-am dat seama că este alesul meu, ne completăm foarte bine. Mi-am așteptat viitorul soț 14 ani. Este un bărbat foarte calm, eu sunt vulcanică, lasă de la el când avem o discuție mai aprinsă. Mă lasă să țip când mă enervez, după care, mă calmez. Nu intervine în acele momente să pună paie pe foc să ne certăm și mai rău”, a mai declarat Larisa Drăgulescu, pentru Playtech.

Ea povestea, în urmă cu câteva luni, la Antena Stars, cum a fost cerută de soție:

Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți în perioada 2006 -2009. Cei doi au avut un mariaj presărat cu certuri interminabile, dar și cu acte de violență. De altfel, Marian a recunoscut, recent, la Kanal D:

”A fost o relație nocivă, au avut loc foarte multe scandaluri, certuri. Gândiți-vă că am fost doi tineri care scoteau ce este mai rău. Ne luam parte în parte, de cele mai multe ori ea sărea. E un episod din viața mea de care nu sunt mândru”, a povestit Marian Drăgulescu în emisiunea prezentată de Denis Rifai.

Larisa Drăgulescu susține că se înțeleg bine acum, de dragul copiilor:

“Am reușit să trec peste acele traume, dar a durat foarte mulți ani și asta datorită familiei. Nu mi-a fost deloc ușor, plus că am rămas și cu doi copii. Acum am dat-o la pace cu Marian, vorbim fără nicio problemă. Se interesează de copii, le trimite de toate. Noi aveam asemenea probleme din cauză că și el este vulcanic, ca mine. Nu lăsam niciunul! Acum regretă tot ce mi-a făcut, mi-a zis asta”.